Slováci si budú môcť kúpiť unikátny kúsok: TENTO detail si všimnú len pozorní!

BRATISLAVA - Slovenská pošta vydáva novú poštovú známku s názvom „EUROPA 2026: 70. výročie vydávania známok EUROPA“. Pripomína si významné jubileum filatelistickej iniciatívy, ktorej cieľom je upevňovať vzťahy medzi európskymi krajinami a podporovať myšlienku mieru, spolupráce a jednoty. Informoval o tom špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro.
Známka vychádza v rozmeroch 44,1 krát 26,5 milimetra vo forme tlačového listu s ôsmimi známkami. Jej nominálna hodnota je 3,20 eura. Vytlačená je technikou ofsetu spoločnosťou Tiskárna Hradištko. Súčasne so známkou vydávajú aj obálku prvého dňa (FDC) s dátumom 5. 5. 2026 a domicilom mesta Bratislava. Na prítlači FDC je zobrazená mapa Európy s podkladom bodkovaného motívu známky, pričom motívom FDC pečiatky je číslo 70 vytvorené z bodiek. FDC bola vytlačená digitálnou tlačou spoločnosťou Tiskárna Hradištko.
Téma tohtoročnej známky vzišla z internej súťaže organizovanej Pracovnou skupinou pre poštové známky a filateliu asociácie PostEurop. Do súťaže sa prihlásilo 15 návrhov, ktoré reflektovali spoločné európske hodnoty, ako sú komunikácia, inovácia, spolupráca či spoločné korene. Víťazný návrh pochádza od fínskej spoločnosti Posti Ltd. a jeho autorom je Klaus Welp. „Víťazný dizajn predstavuje moderné prepojenie symboliky a abstrakcie. Dynamická kompozícia poukazuje na kontinuitu a spoločný rast európskych poštových služieb,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Motív známky tvorí diagonálne stúpajúca bodkovaná línia, ktorá evokuje zúbkovanie poštových známok a zároveň symbolizuje progresívny vývoj organizácie PostEurop. Sedem bodiek spojených priamkou znázorňuje sedem desaťročí spolupráce poštových operátorov. „Farebné prechody a bodkové vzory v pozadí vytvárajú vizuálne dynamický celok inšpirovaný farbami európskej vlajky, čím zdôrazňujú jednotu a rozmanitosť členských krajín,“ uviedla pošta.
Zároveň 5. mája vydáva aj nálepný list „EUROPA 2026: 70. výročie vydávania známok EUROPA“. Motívom nálepného listu je mapa Európy na modrom pozadí, ktoré symbolicky znázorňuje perforácie poštových známok. Autorom dizajnu je Adrian Ferda a nálepný list bol vytlačený digitálnou tlačou spoločnosťou Tiskárna Hradištko. Jeho predajná cena je 2,05 eura.
Do predaja sa dostáva aj známkový zošitok „EUROPA 2026: 70. výročie vydávania známok EUROPA“. Zošitok obsahuje šesť kusov známok emisie číslo 859 s nominálnou hodnotou 3,20 eura za každú známku. Vytlačený bol ofsetovou technikou na samolepiacom papieri spoločnosťou Tiskárna Hradištko a jeho predajná cena je 19,20 eura.