Nepríjemné chvíle pre poslankyňu Holečkovú po príchode k autu: TOTO nie je normálne! Odkaz pre ľudí

BRATISLAVA - Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) zažila nepríjemné chvíle. Ako uviedla, niekto jej prerezal pneumatiku na aute v čase, keď bola so svojou malou dcérou.
Incident sa odohral v čase, keď si poslankyňa počas rokovania parlamentu odbehla za malou dcérou Rebekou. "Je desivé, kam sme sa to ako spoločnosť dostali. Minulý týždeň rozbili auto šéfke Nadácie Zastavme korupciu pani Petkovej a niekto zaútočil na poslanca Ferenčáka. Dnes zas mne niekto prerezal pneumatiku. Chcem veriť, že nešlo o snahu ma zastrašiť za opozičnú prácu. A ak niekto mal taký cieľ, tak ho môžem ubezpečiť, že sa mu to nepodarilo," napísala.
"Rada by som však všetkých poprosila o jedno, aj keď spolu nesúhlasíme, správajme sa k sebe ako ľudia," odkázala. "Nie je normálne niekomu prerezávať pneumatiky ani rozbíjať auto, nie je normálne strieľať po premiérovi či fyzicky napadnúť poslanca a nie je normálne denne dostávať desiatky správ, v ktorých vám niekto vulgárne nadáva alebo sa vám vyhráža. Vráťme sa, prosím, k ľudskosti," dodala.