SaS spustila petíciu za zníženie spotrebnej dane

BRATISLAVA - Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej SaS zníženie spotrebnej dane. V stredu preto spustili petíciu, v ktorej o to majú občania žiadať vládu. SaS tvrdí, že ak by malo Slovensko najnižšie ceny z okolitých krajín, zníženie dane by bolo kompenzované zvýšeným predajom, čo by pomohlo aj verejným financiám.
Toto riešenie je podľa SaS lepšie, ako keď Slovnaft vyváža pohonné látky do zahraničia. „Nízke ceny znamenajú pomoc občanom, pomoc živnostníkom, pomoc celej ekonomike, znižovanie inflácie. A zároveň, ak sa predá to palivo na Slovensku, tak vláda má, samozrejme, spotrebnú daň, DPH,“ vysvetlil poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič (SaS). Je presvedčený, že ak by boli ceny nízke, na Slovensku by tankovali všetci, ktorí cez neho prechádzajú, a zároveň by za lacnejšie prišli tankovať aj občania z okolitých krajín.
„Keď tých podpisov v rámci petície, ktorú sme dnes spustili, bude veľmi veľa, prinesieme to opäť na Úrad vlády, aby sme poukazovali, že táto vláda nič nerobí, že máme konkrétne riešenia, že ľudia majú problémy v rámci tankovania a že ľudia chcú nižšie ceny palív,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.