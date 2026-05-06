Opozičné hnutie PS opäť navrhne zrušiť transakčnú daň, označuje ju za nezmysel

Štefan Kišš
Štefan Kišš
BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Podľa jeho predstaviteľov ide o „ekonomický nezmysel“, ktorý poškodzuje slovenskú ekonomiku, zvyšuje infláciu a odrádza investorov. V stredu o tom na tlačovej konferencii informovali poslanci Národnej rady SR za PS Michal Truban a Štefan Kišš.

„Sľúbili sme, že PS transakčnú daň zruší. Čím ďalej, tým viac koaličných poslancov a ministrov si uvedomuje, aký to je ekonomický nezmysel, a sami rozprávajú o tom, že to treba zrušiť. Preto sa treba o to neustále pokúšať, pretože nikdy nevieme, čo sa môže stať,“ uviedol Truban.

Michal Truban

PS argumentuje najmä ekonomickými dosahmi opatrenia. Truban upozornil na pokles ekonomického rastu pod jedno percento a výrazný prepad zahraničných investícií. „V roku 2024 boli investície len okolo 440 miliónov eur, čo je približne o dve tretiny menej,“ zdôraznil. Daň podľa hnutia prispieva aj k vyššej inflácii. Zároveň však výnos dane podľa Trubana zaostal za očakávaniami. Namiesto plánovaných približne 580 miliónov eur sa podľa neho vybralo menej než 380 miliónov eur.

Tlačová konferencia Progresívneho Slovenska o aktuálnej politickej situácii

Návrh na zrušenie transakčnej dane je podľa Kišša len prvým krokom. „Je to návrat do stavu spred apríla 2025, ale to nestačí. Potrebujeme oveľa viac opatrení na podporu ekonomiky,“ povedal. PS kritizuje vládu aj za nedostatok reforiem. Kišš tvrdí, že kabinet neprichádza s riešeniami na podporu rastu a zároveň zvyšuje daňové zaťaženie. „Peniaze, ktoré mohli prísť na Slovensko, odchádzajú do zahraničia,“ uviedol.

Hnutie zároveň predstavuje vlastné návrhy, ktoré majú podporiť podnikanie. Ide napríklad o zjednodušenie podnikateľského prostredia, rýchlejšie odpisovanie investícií či zníženie daňovo-odvodového zaťaženia.

Mesiac narodenia a vzťahy
Minister Šaško pred rokovaním vlády
Manželka rapera Kaliho, Alica vyzerá skvelo: Prezradila, čo stojí za jej perfektnou postavou
Vláda na rokovaní schválila nový Občiansky zákonník
Elektronické prihlášky na základné školy využila väčšina rodičov, ministerstvo zverejnilo prekvapivé čísla
Obrovský azbestový škandál: Do Maďarska sa dostal rakovinotvorný štrk, vyhlásili núdzový stav!
MIMORIADNY ONLINE Smrteľný vírus! Loď príjmu na Kanároch! Jeden nakazený je už v Európe, zverejnili národnosť pasažierov
Vo Švajčiarsku sa lieči muž s hantavírusom, predtým bol na výletnej lodi
Dovolenkári, POZOR! V Chorvátsku platia NOVÉ zákony: Rapídne zmeny pre ubytovanie aj predaj alkoholu
Rozprávkový svet smúti! Zomrela žena, bez ktorej by neboli Tri oriešky pre Popolušku
Tajomstvo dlhoročného manželstva Ivety Malachovskej: Jej slová vás rozcítia!
Obrovské prekvapenie: FOTO Slávna herečka sa s manželkou tešia z druhého dieťatka!
Kobielskeho dcéra má frajera: FOTO Vášnivé bozky s mladíkom!
BIZARNÝ pokus o samovraždu: Mladík sa vyhrážal, že vyskočí z okna! Byt sa nachádzal na PRÍZEMÍ
Tiana je rekordérka: Tvrdí, že má najväčšie prsia v Británii! A stále rastú, je to diagnóza
Svetový unikát pod metropolou: Fosília neznámeho tvora mení pohľad na vývoj života!
Neuveriteľný prípad: Pár túžil po dieťati! Celé roky robili zásadnú TÚTO chybu pri sexe
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Otázka za milión: Kto naozaj potrebuje 13. dôchodok? INESS ukázal, kto by oň mohol prísť!
Slováci sa boja gréckej cesty: Prieskum odhalil silné obavy z kolapsu verejných financií! (prieskum)
Koľko dostanete na dôchodku? Štát posiela prognózy miliónom ľudí. Pozrite sa, čo v nich nájdete!
Svet módy v slzách: Odišla legenda, ktorej oblečenie máte v skrini pravdepodobne aj vy!

Sabalenková je pripravená bojkotovať grandslamy: Má jasnú požiadavku a nehodlá ustúpiť!
Jeho ovečkinovky bavili Steel arénu: Petráš sa rozlúčil s Košicami a vysvetlil aj dôvod odchodu
Miami V SPÄTNOM ZRKADLE: McLaren je späť a mračná sa namiesto Miami zatiahli nad Ferrari
Viac než klub, rodina, všetci do Budapešti: Líder Arsenalu poslal výzvu 200-tisíc fanúšikom
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
Ako dať kolegovi spätnú väzbu tak, aby mala zmysel a priniesla výsledky
Letná brigáda môže odštartovať kariéru, nielen priniesť peniaze
Zatočte s jarnou únavou a získajte späť energiu
Stereotyp za pásom: Ako si psychicky uľahčiť monotónnu prácu a nezblázniť sa
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Bratislavské rezy ako z cukrárne, ktoré si zamilujete!
VIDEO: Rusi sa pochválili zostrelom ukrajinského dronu E 300 Enterprise. Zábery však ukázali, prečo je tento dron taký nebezpečný
V 19. storočí fyzik Edwin Hall publikoval experiment, ktorý išiel proti hlavnému vedeckému prúdu: Dnes Hallov efekt používame v miliardách zariadení
Samsung ukázal displej ako z iného sveta. Telefón ti raz bude môcť merať tlak aj tep priamo cez obrazovku. Dokáže toho však oveľa viac
Hormuzský prieliv kolabuje: Irán útočí na SAE, 1 550 lodí uviazlo a prímerie sa rúca
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma

Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Ako si vybrať slnečné okuliare podľa tvaru tváre: Praktický sprievodca vám pomôže vybrať kúsok, ktorý vám naozaj sadne
Obrovský azbestový škandál: Do Maďarska sa dostal rakovinotvorný štrk, vyhlásili núdzový stav!
MIMORIADNY ONLINE Smrteľný vírus! Loď príjmu na Kanároch! Jeden nakazený je už v Európe, zverejnili národnosť pasažierov
Nepríjemné chvíle pre poslankyňu Holečkovú po príchode k autu: TOTO nie je normálne! Odkaz pre ľudí
Explózia v centre obce: Útok na bankomat v Trenčianskom kraji spôsobil totálnu spúšť!

