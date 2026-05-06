Tiana je rekordérka: Tvrdí, že má najväčšie prsia v Británii! A stále rastú, je to diagnóza

Tianna Moon tvrdí, že má najväčšie prsia v Británii.
LONDÝN - Tridsaťročná modelka z východného Anglicka tvrdí, že jej extrémne rastúce prsia už prekonali všetky známe rekordy. Za všetkým má byť zriedkavá diagnóza.

Nezvyčajný prípad, ktorý púta pozornosť

Mladá žena z regiónu East Anglia tvrdí, že jej postava sa vymyká bežným štandardom. Podľa vlastných slov má dnes väčšie prsia než ženy, ktoré sa doteraz označovali za „najväčšie v Británii“.

Ako uvádza denník The Sun, modelka vystupujúca pod menom Tianna Moon trpí zriedkavým ochorením nazývaným gigantomastia. Ide o stav, pri ktorom dochádza k nadmernému a rýchlemu rastu prsného tkaniva.

Veľkosti prepočítané na európske značenie

Modelka uvádza, že ešte nedávno nosila veľkosť približne 85M, ktorá sa postupne zmenšila obvodom na 75NN. Aktuálne však hovorí o extrémnej veľkosti približne 70OO, čo už presahuje bežne dostupné označenia podprseniek v Európe.

Pre porovnanie – ženy, ktoré sa v Británii označovali za rekordérky, mali veľkosti okolo 75M alebo 65M.

Diagnóza po injekcii na chudnutie

Moon tvrdí, že o svojom zdravotnom probléme sa dozvedela až minulý rok. Rast prsníkov si začala všímať po užívaní lieku Mounjaro.

Po schudnutí si uvedomila, že napriek úbytku váhy jej poprsie naďalej výrazne rastie. Po konzultácii s lekárom jej bola diagnostikovaná gigantomastia.

„Lekár mi povedal úplne priamo, že ide o tento stav. Takýto rast sa nedá vysvetliť ničím bežným,“ opísala.

Bolesti aj praktické problémy

Hoci sa snaží situáciu brať pozitívne, zdravotné komplikácie sú výrazné. Nadmerná hmotnosť prsného tkaniva – odhadovaná na viac než 25 kilogramov – jej spôsobuje bolesti chrbta a ramien.

Má problém s pohybom, športom aj s výberom oblečenia. Nájsť vhodnú podprsenku je podľa nej takmer nemožné, preto ju často nenosí.

Ťažkosti má aj so spánkom, keďže váha poprsia ju obmedzuje v bežných polohách.

Kontroverzné tvrdenia o „rekorde“

Modelka zároveň spochybňuje tvrdenia iných žien, ktoré sa označujú za rekordérky.

„Mnohé z nich si pomáhajú operáciami alebo používajú americké číslovanie. U mňa ide o prirodzený rast,“ tvrdí.

Dodáva, že ak existuje niekto s väčšími rozmermi, rada by sa s ním stretla.

Kariéra a zmena života

Svoju situáciu sa rozhodla využiť aj pracovné. Po úraze hlavy už nemohla pracovať na plný úväzok, a tak sa vydala cestou tvorby online obsahu pre dospelých.

Podľa vlastných slov si tak dokáže zarobiť približne 10-tisíc libier mesačne.

„Radšej sa snažím nájsť výhody v tom, čo mi život priniesol,“ uviedla.

Viac o téme: Prsia Veľká Británia Rekord Gigantomastia Tiana Moon
