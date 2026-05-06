Dovolenkári, POZOR! V Chorvátsku platia NOVÉ zákony: Rapídne zmeny pre ubytovanie aj predaj alkoholu

ZÁHREB – Pred otvorením letnej dovolenkovej sezóny stihlo ešte Chorvátsko prijať balíček nových zákonov. Platiť budú bez výnimky a dotknú sa aj zahraničných turistov. Tí to pocítia najmä pri hľadaní apartmánu či kúpe alkoholu priamo na mieste. Navyše deti si už nebudú môcť kúpiť v obchodoch to, čo je u nás bežné. Zámer vlády je jasný.
Chorvátsko patrí každoročne medzi najobľúbenejšie letné destinácie Slovákov. Očakáva sa, že ani tohto roku tomu nebude inak. Vláda v Záhrebe stihla ešte pred prívalom turistov prijať balíček zákonov, ktoré budú účinné už od 1. júna 2026. Ako informuje denník Poslovni, cieľom je zaviesť viac poriadku.
Registračné číslo apartmánu
Nové zákony ovplyvnia cestovný ruch, trh práce aj migráciu. Všetky budú v súlade s novými európskymi smernicami a Paktom o migrácii a azyle. Podľa stanoviska chorvátskej vlády budú hlavnými cieľmi boj proti tieňovej ekonomike, zlepšenie kvality služieb, vyššia ochrana zamestnancov a modernizácia verejnej správy.
Najväčšie zmeny čakajú súkromné ubytovanie, teda pre dovolenkárov ubytovanie v apartmánoch. Každý apartmán bude musieť mať registračnú značku, bez ktorej už nebude možné ponúkať ubytovanie na populárnych platformách ako Booking alebo Airbnb. Malo by to drasticky znížiť počty nelegálnych ponúk na ubytovanie. Turistom sa pri hľadaní apartmánu odporúča, aby si od júna už overovali, či má platné registračné číslo.
Nižšia ponuka na ubytovanie
Okrem toho aj samotná colná správa a polícia dostane zavedením nových zákonov väčšie právomoci na boj proti nelegálnemu inzerovaniu ubytovania. Analytici predpokladajú, že nový balíček zákonov bude viesť k zníženej ponuke a tým pádom aj k vyšším cenám za ubytovanie v apartmánoch. Na druhej strane ale zabezpečí väčšiu bezpečnosť pre turistov.
Obmedzený predaj alkoholu aj energeťákov
Chorvátsko opúšťa model masového turizmu, na ktorý sa v posledných rokoch sťažovalo čoraz viac miestnych obyvateľov. Dotkne sa to aj predaja alkoholu.
V tzv. "party zónach" sa obmedzí predaj a konzumácia alkoholu a zákaz predaja energetických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Rušenie nočného kľudu budú môcť riešiť už samotné mestá a obce, ktoré dostanú väčšie právomoci.