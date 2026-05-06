Vážna zrážka auta s kamiónom: Jedna osoba skončila v rukách záchranárov

DIVIAKY NAD NITRICOU - Zrážka osobného a nákladného auta v utorok (5. 5.) ráno v katastri obce Diviaky nad Nitricou (okres Prievidza) si vyžiadala zranenie jednej osoby. Pri dopravnej nehode zasahovali prievidzskí hasiči. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) o tom v stredu informovalo na sociálnej sieti.
Havarovaný kamión s návesom zostal v dôsledku zrážky skrížený cez cestu, pričom blokoval vozovku v oboch jazdných pruhoch. Z dvoch účastníkov dopravnej nehody sa zranila jedna osoba, ktorá bola v starostlivosti posádky záchrannej zdravotnej služby.
„Zasahujúci hasiči asistovali zdravotníkom pri poskytnutí prvej pomoci, po čom záchranári zranenú osobu previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Hasiči súčasne havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a úniku prevádzkových kvapalín,“ opísal HaZZ.
Po zdokumentovaní udalosti políciou ťahač s návesom presunuli do jedného jazdného pruhu. „Následne príslušníci HaZZ pomocou navijaku presunuli osobné vozidlo a z vozovky odstránili následky dopravnej nehody,“ dodal HaZZ.