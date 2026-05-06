Explózia v centre obce: Útok na bankomat v Trenčianskom kraji spôsobil totálnu spúšť!

PRUSKÉ – Obyvatelia obce Pruské v Trenčianskom kraji zažili v noci na stredu poriadne dramatické chvíle. Krátko po tretej hodine ráno otriasla centrom obce silná explózia, ktorá zničila tamojší bankomat. Páchatelia po incidente z miesta ušli s finančnou hotovosťou.
Výbuch bol podľa informácii portálu tvnoviny mimoriadne intenzívny. Tlaková vlna bola taká silná, že trosky a časti poškodeného objektu rozmetala do okolia až do vzdialenosti 30 metrov od miesta činu.
Na miesto boli okamžite po nahlásení výbuchu vyslané policajné hliadky, ktoré okolie centra obce zabezpečili. Podľa prvotných zistení neznámi páchatelia využili explóziu na to, aby sa dostali k hotovosti v bankomate, s ktorou následne z miesta činu unikli. Presná výška ukradnutej sumy, ako aj rozsah materiálnych škôd na zariadení a okolitom majetku, sú zatiaľ predmetom vyšetrovania.
Polícia v súčasnosti vykonáva na mieste zaisťovanie stôp a po páchateľoch intenzívne pátra. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k dolapeniu vinníkov, sú pre vyšetrovateľov kľúčové.