Svetový unikát pod metropolou: Fosília neznámeho tvora mení pohľad na vývoj života!

PRAHA - Pri razbe pražského metra D našiel zberateľ skamenelín Radek Labuťa fosiliu doteraz neznámeho druhu článkonožca z obdobia prvohôr. Žil približne pred 448 miliónmi rokov, teda v období pred nástupom rozsiahleho zaľadnenia, ktoré viedlo k prvému hromadnému vymieraniu na Zemi. Podľa Lukáša Laibla z Geologického ústavu Akadémie vied (GLÚ AV ČR) ide o unikátny nález, ktorý mení pohľad na rozšírenie týchto živočíchov. Nález je o to vzácnejší, keďže to bol živočích bez tvrdej schránky.
Dvojcentimetrovú fosíliu našiel Labuťa na halde kameňa vyťaženého pri razbe metra. Na prvý pohľad pripomínala kríženca pavúka a trilobita. "Ukázalo sa, že ide o vedu doteraz neznámy druh, blízko príbuzný trilobitom. Na rozdiel od nich však mal len mäkký pancier. Pomenovali sme ho Soomaspis labutai, na počesť jeho objaviteľa, "uviedol Laibl.
Podľa neho vedci vďaka nálezu prehodnotili svoj názor na oblasť výskytu tohto druhu živočícha. Rod Soomaspis, do ktorého sa radí, doteraz považovali za mimoriadne zvláštny druh. "Jeho najbližší príbuzný Soomaspis splendida bol objavený v Južnej Afrike v 90. rokoch minulého storočia," uviedol. Odborníci si dlho mysleli, že išlo o miestnu raritu.
Pražský objav to ale vyvrátil, pretože z neho vyplynulo, že rod Soomaspis musel obývať rozsiahle územia vtedajšieho kontinentu Gondwana. Súčasnú Prahu a Južnú Afriku od seba v tom čase totiž delili tisíce kilometrov. "Nález Radka Labuti je tak trochu, ako keby ste vo Vltave zničohonič objavili veľkraba japonského," poznamenal Laibl.
Soomaspis labutai je malý článkonožec s ocáskom a pancierom, ktorý bol pokrytý drobnými jamkami. Kým Soomaspis labutai žil ešte pred ordovickou dobou ľadovou, jeho príbuzný z Južnej Afriky sa objavuje až po ňom. Podľa vedcov to svedčí o tom, že tieto živočíchy boli schopné prečkať prudké klimatické zmeny, ktoré mnoho iných neprežilo. "Ich tajomstvom bolo pravdepodobne to, že obývali hlbšie časti mora, ktorých sa klimatické zmeny príliš nedotkli, a zvládli prežiť v prostredí s nízkym obsahom kyslíka," dodal Laibl. Soomaspis labutai bude k videniu v stálej expozícii Národného múzea, kam ho Labuťa venoval.