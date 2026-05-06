Vo Švajčiarsku sa lieči muž s hantavírusom, predtým bol na výletnej lodi

BERN - V Zürichu sa lieči pacient s hantavírusom, oznámila dnes podľa agentúry Reuters švajčiarska vláda. Predtým bol na výletnej lodi, kde sa niekoľko ľudí vírusom nakazilo. Švajčiarskym občanom v tejto chvíli nehrozí nebezpečenstvo, uviedol kabinet alpskej krajiny.
"Vo Švajčiarsku bol jeden človek pozitívne testovaný na hantavírus. Muž sa spolu so svojou manželkou koncom apríla vrátil z cesty v Južnej Amerike," stojí v tlačovom vyhlásení, podľa ktorého pri sebe muž po návrate pozoroval príznaky ochorenia, ktoré hantavírus spôsobuje. V zürichskej univerzitnej nemocnici ho preto zdravotníci dali do izolácie. Následný test potvrdil infekciu.
Muž je nakazený hantavírusom Andes, ktorý sa vyskytuje práve v Južnej Amerike. Na rozdiel od európskych hantavírusov sa podľa švajčiarskej vlády tento variant môže vzácne prenášať aj z človeka na človeka. K prenosu ale dochádza len pri úzkom kontakte, preto švajčiarske úrady výskyt ďalších prípadov nákazy v tejto krajine považujú za nepravdepodobný. "Riziko pre obyvateľstvo je nízke," uviedla vláda.
Jeho manželka zatiaľ nevykazuje žiadne príznaky
Pacientova manželka zatiaľ nevykazuje žiadne príznaky, ale pre istotu je tiež v izolácii. Švajčiarske úrady zisťujú, či bol muž od prepuknutia nákazy v kontakte aj s ďalšími ľuďmi. Hantavirová horúčka je podľa Bernu vo Švajčiarsku vzácna. V posledných rokoch bolo hlásených nula až šesť prípadov ročne, z ktorých väčšinu zapríčinila nákaza v zahraničí.
Španielsko dnes oznámilo, že výletnú loď MV Hondius prijme, pretože na Kapverdach nie je vhodné zdravotnícke vybavenie. Na plavidle sa nakazilo najmenej sedem ľudí. Ako presne sa muž z lode dostal do Švajčiarska, zatiaľ vláda alpskej krajiny neoznámila. Hantavírus spôsobuje zriedkavé respiračné ochorenia, ktoré sprevádzajú bolesti hlavy, závraty, horúčka, nevoľnosť, hnačka a bolesti žalúdka, po ktorých nasleduje náhly nástup vážnych dýchacích ťažkostí. Na nákazu zatiaľ neexistuje žiadna liečba, liek ani vakcína. Úmrtnosť dosahuje až 50 percent.