Obľúbený obchod sťahuje z predaja známu OMÁČKU! Môže ohroziť život

BRATISLAVA - Známy obchodný reťazec BILLA varuje zákazníkov pred nevyhovujúcou omáčkou, v ktorej bola zistená prítomnosť nedeklarovaného alergénu. Výrobok môžu zákazníci vrátiť v ktorejkoľvek predajni a dostanú späť peniaze.
Spoločnosť BILLA oznámila na svojom webe, že sťahuje produkt "McILHENNY CO. Tabasco Sriracha Sauce 256 ml", s dátumom minimálnej trvanlivosti do 20. 12. 2026, šaržou LOT 062025 a EANom 0011210697003. Výrobcom je McIlhenny Company, Avery Island, Louisiana 70513, USA.
"Vo výrobku bola zistená prítomnosť arašidov (alergénu), ktoré nie sú uvedené v zozname zložiek na obale," vysvetľuje spoločnosť a dodáva, zákazníci, ktorí si tento výrobok zakúpili v predajniach BILLA, ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni. Za spôsobené komplikácie sa spoločnosť ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.
Arašidy patria medzi najsilnejšie alergény, takže aj stopové množstvo môže vyvolať prudkú odpoveď. Reakcie sa zvyčajne objavia v priebehu niekoľkých minút až dvoch hodín, pričom môžu byť mierne, ale taktiež hrozí u alergika anafylaktický šok, čo je už život ohrozujúci stav.