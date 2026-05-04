Opozičná SaS reaguje na Kamenického: Slovensko ďalej upadá a kráča po gréckej ceste

BRATISLAVA - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) namiesto riešení a predstavení prorastových opatrení v ekonomike bagatelizuje problémy a pokračuje v politike, ktorá vedie Slovensko do čoraz väčších finančných problémov. Opozičná strana Sloboda a Solidarita tak reagovala na pondelkovú tlačovú konferenciu Kamenického, podľa ktorého konsolidácia už pomáha pri znižovaní dlhu.
„Slovensko je na gréckej ceste. Konsolidácia nepriniesla žiadne výsledky okrem zdraženia života občanov. Verejné financie sú postupne neudržateľné a rast ekonomiky je takmer nulový. Toto už nehovorí len SaS – hovoria to firmy, hovoria to ekonomické inštitúcie, naposledy to jasne pomenovala aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť,“ uviedol predseda liberálov Branislav Gröhling.
Podľa ministra finnancií sa od nástupu súčasnej vlády zlepšil deficit o viac ako 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Aj ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií by bol v súčasnosti vyšší, ak by vláda neprijímala ozdravné opatrenia. „Ak by sme nekonsolidovali po darebákoch, ktorí tu spôsobili rozvrat verejných financií, mali by sme dnes dlhodobú udržateľnosť 6,5 %. To je výsledok, to je účet za bývalú vládu,“ konštatoval v pondelok Kamenický. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť uviedla, že udržateľnosť verejných financií je v súčasnosti 5,5 %, čo je v pásme vysokého rizika.
Poslanec za SaS Marián Viskupič tvrdí, že vláda nemá pripravené žiadne prorastové riešenia. „Všetci sme čakali, že Ladislav Kamenický konečne predstaví aspoň jedno opatrenie, jedno riešenie, ako pomôcť slovenskej ekonomike. Nepovedal nič. Jediná mantra bola opäť - predchodcovia. To už po troch rokoch vládnutia nestačí ani ako výhovorka, ani ako ekonomická politika,“ uviedol.
Odmietol Kamenického informácie
Viskupič zároveň odmietol Kamenického informácie o znižovaní deficitu. „Ak sa minister chváli, že začínal s deficitom 6,5 percenta hrubého domáceho produktu, tak je to jeho základné klamstvo. To bolo len plánované číslo v rozpočte premiéra (Ľudovíta pozn. TASR) Ódora. Reálny deficit na konci roku 2023 bol približne 5,3 percenta HDP,“ pripomenul. „Tento rok zaplatíme na úrokoch zo štátneho dlhu dve miliardy eur, budúci rok dve a pol miliardy. To sú peniaze, ktoré mohli ísť ľuďom, školám či nemocniciam – namiesto toho ich vyhadzujeme bankám,“ zdôraznil Viskupič.
Poslanec odmietol aj tvrdenie Kamenického, že problém je vo vonkajšom prostredí, keď stagnuje nemecká a napríklad aj rakúska ekonomika. Ako príklad spomenul Česko či Poľsko, ktoré rastú tempom o dve a až tri percentá HDP ročne a fungujú v rovnakých medzinárodných podmienkach ako Slovensko.