SaS kritizuje odoberanie prídavkov na deti: Navrhuje aktívnu prácu s rodinami

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS nesúhlasí s plánom vlády odoberať rodinám prídavky na deti v prípade zlej školskej dochádzky. Predkladá preto vlastnú legislatívu, ktorá má podľa nej problém riešiť priamo v rodinách. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedli poslanci NR SR Vladimír Ledecký a Martina Bajo Holečková (obaja SaS).
Odoberanie dávok nepomôže
Samotné odoberanie prídavkov podľa Ledeckého situáciu nevyrieši, keďže štát dnes s problémovými rodinami systematicky nepracuje. „Ak chceme pozitívnu zmenu, je potrebné, aby sa tejto rodine niekto začal venovať. Zmeniť len miesto vyplácania dávok z pošty na obec nič nerieši,“ uviedol. Pripomenul, že už v súčasnosti existuje inštitút osobitného príjemcu, no v praxi často nevedie k zlepšeniu dochádzky detí.
SaS preto navrhuje, aby obce ako osobitní príjemcovia mali povinnosť aktívne pracovať s rodinami v spolupráci so školami a sociálnymi pracovníkmi. Zároveň chcú zaviesť mechanizmus, pri ktorom by sa dávky v prípade pretrvávajúcich problémov dočasne zhromažďovali a rodine by boli vyplatené až po zlepšení situácie. Do systému má byť zapojená aj kuratela okresných úradov. „Na Slovensku máme tisíce terénnych, komunitných a sociálnych pracovníkov, ktorí sú platení aj z európskych zdrojov. Problém je, že systém je nastavený formálne a nepracuje sa s konkrétnymi ľuďmi,“ doplnil Ledecký. Varoval, že bez aktívnej intervencie môže dôjsť k prehlbovaniu problémov, ktoré v krajnom prípade vedú až k odoberaniu detí z rodín.
Prídavky sú kľúčové pre základné potreby detí
Poslankyňa Bajo Holečková upozornila, že plošné odoberanie prídavkov môže mať negatívne sociálne dôsledky. „Ide o veľmi citlivú dávku, z ktorej rodiny financujú základné potreby detí, ako sú strava, oblečenie či lieky. Je reálne riziko, že sa situácia detí ešte zhorší,“ zdôraznila. Podľa nej má štát najskôr vytvoriť podmienky na pravidelnú školskú dochádzku a až následne uvažovať o sankciách.
Bajo Holečková poukázala aj na konkrétne skúsenosti z praxe samospráv. „Máme príklady dobrej praxe, ktorými je inšpirovaný náš návrh. Funguje dôsledná systematická práca školy, spolupráca s obcou, intenzívna komunikácia medzi učiteľom, rodičmi, asistentom, sociálnym pracovníkom aj úradom práce a budovanie dôvery v komunite. Zámeru vlády rozumiem, ale nerozumiem spôsobu jeho vykonania,“ uzavrela.