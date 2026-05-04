Bittó Cigániková po vyhadzove: Prehovorila o údajnom prepojení SaS so známou satirickou stránkou! Strana REAGUJE

BRATISLAVA - Svojej bývalej strane sa snaží ešte pekne zavariť. Dnes už bývalá SaS-kárka Jana Bittó Cigániková sa pustila do svojej niekdajšej alma mater.

Bittó Cigániková tvrdí, že satirická stránka s viac ako 130-tisíc sledovateľmi na sociálnej sieti nie je dielom partie chalanov a báb, ktorí si chcú robiť srandu z politikov, ale strany SaS. "Využíva ju na podprahové velebenie svojich politikov no najmä na podprahové kopanie do svojich oponentov. A po novom aj partnerov," tvrdí. 

 
 

"Možno sa pýtate, prečo o tom hovorím až teraz. Nie, moje konanie nie je motivované pomstou ale niečim iným. S touto stránkou som si totiž užila svoje hneď po tom, ako som prestala byť poslušnou k nariadeniam nového vedenia strany. Vtedy som sa rázne obrátila na SaSkárov, ktorí túto stránku spravujú a vysvetlila som im, že útoky na moju osobu len z titulu nepodriadenia sa novým móresom v SaSke nebudem tolerovať. Čiže, ak by som sa chcela mstiť, viete o tom už dávno. Navyše, tieto veci nie sú nič nevídané. Asi nikomu súdnemu neuniklo napr. to, ako veľmi citlivo pristupuje taký Denník N k Progresívnemu Slovensku. A Matovičovci či Smer majú takýchto stránok desiatky. Ale SaSka taká nebývala," pokračuje s tým, že v týchto dňoch už pohár jej trpezlivosti pretiekol. 

"Odkryť túto platformu novej SaSky som sa rozhodla po tom, čo sa moji bývalí kolegovia neštítili preraziť aj to najhlbšie dno, a síce keď sa pridali k Robertovi Ficovi a jeho osobným útokom na Michala Šimečku pre podvody spájané s jeho matkou. Áno, tiež si myslím, že v OZ matky Michala Šimečku k podvodom skutočne došlo. Ale čo to preboha má s jej synom a stranou PS, ktorí tieto podvody odsúdili a vyzvali k ich vyšetreniu a potrestaniu? Takto férová politická súťaž vážne nevyzerá." odkázala. "Navyše, Robert Fico, Tibor Gašpar a celý Smer teraz usilovne útočia na Šimečkovcov z jediného dôvodu - snažia sa zakryť ich najväčšie politické zlyhanie, ktoré môže mať pre Slovensko priam katastrofické dôsledky," dodala. 

SaS: Ide o hoax

Strana označila tvrdenia svojej býbalej členky za hoax. "Nie, táto stránka SaS nepatrí a ani ju nikto z SaS nespravuje. Pani Cigániková najskôr tvrdila, že sme PS2, teraz tvrdí, že máme stránku, ktorá kritizuje PS. Zdá sa, že tu niečo nesedí. Podľa tejto logiky vlastníme aj Zomri, kedže aj tí kritizujú Progresívne Slovensko," uviedlo tlačové oddelenie strany. 

K vylúčeniu Bittó Cigánikovej zo SaS došlo minulý týždeň. Dôvodom podľa strany bolo poškodzovanie dobrého mena strany. Argumentovala, že Bittó Cigániková bojovala proti vylúčeniu Hlasu-SD zo spolupráce, nechodila na zasadnutia poslaneckého klubu ani na rokovania parlamentu. Podľa SaS sa nestotožnila s víziou a smerovaním strany ani s tým, že bývalý líder Sulík nebude na kandidátke do parlamentných volieb. Bittó Cigániková si zase myslí, že ju vylúčili pre kritiku súčasného predsedu SaS Branislava Gröhlinga. Nerozumie, prečo v SaS vnímajú kritiku ako poškodzovanie strany.

 

