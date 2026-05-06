Sulík krátko po odchode z SaS rozhadzuje nové SIETE: TAJNÉ stretnutie so známym politikom v uliciach Bratislavy!

BRATISLAVA - Ešte ani poriadne nezaschol pomyselný atrament na podpise definitívneho odchodu Richarda Sulíka z jeho materskej Slobody a Solidarity a už evidentne poškuľuje po iných politických príležitostiach. Bývalý minister hospodárstva sa totiž krátko po definitívnom odchode z SaS v uliciach Starého Mesta v Bratislave stretol so známym komunálnym politikom. O čom sa rozprávali?
Bývalý predseda SaS sa na Ventúrskej ulici v známom miestnom podniku stretol s Martinom Winklerom, vyzývateľom Matúša Valla do pozície primátora mesta Bratislava. Winkler pritom vedie svoju vlastnú mestskú stranu Dunaj. Keďže Sulík už povedal, že na stole má "viacero ponúk", pochopiteľne nás zaujímalo, čo sa na tomto asi polhodinu trvajúcom stretnutí odohrávalo a čo dvojica preberala.
Sulík s pivom, Winkler s minerálkou
Aj zo záberov nižšie je jasne vidieť, že hlavným rečníkom bol zrejme Sulík, ktorý Winklerovi pri pohári oroseného piva rozprával o svojej predstave, zatiaľ čo Winkler pil minerálku.
Stretnutie dvojice podľa všetkého trvalo polhodinu a my už máme približnú predstavu toho, čo sa na ňom riešilo.
Redakcia Topky sa hneď obrátila na obidvoch účastníkov poludňajšieho stretnutia, ktoré prebehlo v utorok 5. mája v centre Bratislavy. Stretnutie prichádza krátko po tom, čo dvojica Jana Bittó Cigániková a Richard Sulík oznámili verejnosti svoje ďalšie, no bližšie nešpecifikované politické ambície s tým, že zvyšné plány jasne uvedú na jeseň 2026. Obidvaja nateraz o konkrétnostiach mlčia, no napriek tomu sa bývalý šéf liberálov pre Topky mierne rozhovoril, čo Winklerovi na stretnutí povedal.
Sulík podporí vo voľbách Winklera
Už spomínané blížiace sa komunálne voľby evidentne významne zahrajú aj do témy nasledujúcich parlamentných volieb, no teraz je v hre to, či sa Bratislava vydá iným politickým smerom. Winkler je totiž v nadchádzajúcich jesenných voľbách jedným z hlavných vyzývateľov primátora Matúša Valla. Ako sa ukazuje, Sulík si, narozdiel od SaS, vybral podporu Vallovho konkurenta. "Rozhodol som sa podporiť Martina Winklera vo voľbách na primátora, lebo ma solídny ekonomicky program a bavili sme sa o forme podpory," zveril sa Topkám Sulík.
"Martina poznám ako skúseného manažera a myslím si že nikoho neprekvapí, že som sa stretol s kandidátom na primátora, ktorý ma silné ekonomické zmýšlanie a na veci sa pozerá so zdravým rozumom. Ako som sa vyjadril už minule k Slovensku, tak aj Bratislava ide velmi zlým smerom. A práve preto potrebujeme primátora, ktorý vie riadiť a rozumie číslam a vie čo si mesto môže dovoliť a čo nie," pokračoval Sulík.
Keďže je Sulík pomerne ťažká politická váha a už bol aj ministrom, zaujímalo nás aj to, či náhodou neplánuje Winklerovu mestskú stranu Dunaj pretvoriť aj na národnú stranu. Nevylúčil to. "K vašej druhej otázke ohľadne spolupráce s Winklerovou stranou Dunaj na národnej úrovni sa vyjadrím na jeseň," spresnil čerstvý odídenec zo SaS.
Winkler tvrdí, že obed plánovali už dlhodobo
Strenutie okomentoval aj samotný Winkler. "S Richardom sa poznáme niekoľko rokov a jednalo sa o obyčajný obed, ktorý sme už dlhodobo plánovali. Samozrejme že sme sa rozprávali o Bratislave, o tom ako je na tom finančne a čo je potrebné spraviť. Ak Richard vidí dnes financovanie mesta, tak mu asi musí vypnúť Excel (smiech). Myslím si, že vo väčšine sme sa zhodli a situáciu vnímame rovnako. Ohľadom parlamentných volieb bola reč len okrajovo, ja sa sústredím na kampaň na primátora. Mojim cieľom je vyhrať voľby a vrátiť do riadenia Bratislavy zdravý rozum," reagoval pre Topky Winkler ohľadom stretnutia so Sulíkom v meste.
Dodal ešte, že so Sulíkom sa poznajú ešte z čias SaS, kde obaja v minulosti pôsobili ako členovia.
