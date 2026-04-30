Desivý PRIESKUM: Väčšina Slovákov má prezidenta brániaceho svoju krajinu pred agresorom plné ZUBY!

BRATISLAVA - Je to už vyše štyroch rokov, čo vojaci pod rozkazom ruského prezidenta Vladimira Putina spustili plnohodnotnú "špeciálnu vojenskú operáciu" voči Ukrajine. Vojenský konflikt sa už tiahne neuveriteľne dlhý čas, no rozhodne to nevyzerá, že by malo Rusko obsadiť celú Ukrajinu. Napriek tomu sa však brániaci prezident Volodymyr Zelenskyj dočkal aj od našich občanov kritiky a v prieskume vyjadrili svoj názor naňho. Až šokujúco vysoké percento vyjadrilo presvedčenie, že len predlžuje vojnu, ktorú pritom začalo Rusko.
Prieskum vypracovala agentúra Focus pre portál 360tka.sk.
Respondenti v počte 1 038 od 20. do 27. marca 2026 odpovedali na otázku "Ako vnímate Volodymyra Zelenského?".
Výsledky prieskumu sú neúprosné. Až 60 percent opýtaných z celej populácie sa vyjadrilo, že Zelenskyj vraj len predlžuje vojnu. Ďalších 33 percent sa vyjadrilo, že len oprávnene bráni krajinu. Zvyšných sedem sa v marcovom prieskume k téme nevedelo vyjadriť.
Portál pripomína, že v ďalších detailných ukazovateľoch je zrejmé, že medzi priaznivcami Smeru a Republiky Zelenskyj "predlžuje vojnu" až na úrovni 90 percent všetkých opýtaných z týchto táborov.