KDH kritizuje prístup na urgente v Nemocnici Bory, žiada poslanecký prieskum

BRATISLAVA - Opozičné KDH žiada poslanecký prieskum v bratislavskej Nemocnici Bory. Poslanci hnutia sa chcú pýtať na podozrenia, podľa ktorých nemocnica obsadzuje expektačné lôžka na urgente pacientmi dlhšie, než by mala. Nemá tak podľa nich kapacitu na ďalšiu starostlivosť pre akútnych pacientov. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady SR Františka Majerského a Petra Stachuru (obaja KDH) na stredajšej tlačovej konferencii.
„Majú 18 expektačných lôžok, to znamená lôžok, na ktorých kontrolujú pacienta, či sa jeho stav zlepší, zhorší a čo s ním bude ďalej. Ale môže to znamenať aj to, že títo pacienti, ktorí by v iných nemocniciach už boli hospitalizovaní na nejakom oddelení, ostávajú v Nemocnici Bory na tomto urgentnom príjme, na týchto expektačných lôžkach dlhšiu dobu,“ uviedol Stachura. Poukázal pritom na prípad, podľa ktorého mal byť pacient na lôžku ponechaný tri dni.
Nemá veľkú kapacitu na akútnych pacientov
Nemocnica Bory sa zároveň podľa poslanca „chváli“ vysokou obložnosťou lôžok, čo podľa neho znamená, že nemá veľkú kapacitu na akútnych pacientov. „Preto ich točia cez tieto expektačné lôžka. Ak to tak v skutočnosti je, znamená to, že sa musia spoliehať na štátne nemocnice, ktoré majú zase iný problém, ktoré majú obložnosť, teda obsadenosť jednotlivých oddelení 50 - 60 percent,“ ozrejmil Stachura. Zdôraznil, že každá nemocnica by mala byť schopná zabezpečiť starostlivosť o akútnych pacientov. „Každý pacient musí mať istotu, že v každej nemocnici sa o neho postarajú a v prípade potrebnej hospitalizácie budú mať pre neho miesto,“ dodal.
KDH preto žiada o poslanecký prieskum v nemocnici, kde sa chce pýtať viaceré otázky. Hnutie zaujíma, ako je v zariadení zabezpečená starostlivosť o akútnych pacientov, ako je zabezpečené informovanie a prístup k pacientom na urgentnom príjme, ako je možné, že pacienti ostávajú na urgente aj niekoľko dní a ako nemocnica spolupracuje s inými zdravotníckymi zariadeniami v danom regióne.