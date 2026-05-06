Nárast cien trápi viac ako 80 percent Slovákov: Ľuďom mesačne chýbajú stovky eur, najviac šetria na cestovaní

BRATISLAVA – Život na Slovensku je medziročne citeľne drahší. Až 81 % slovenských domácností hlási vyššie mesačné výdavky než vlani, pričom viac ako tretina opýtaných hovorí o výraznom náraste. Vyplýva to z aktuálneho reprezentatívneho prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit.
Zatiaľ čo u našich susedov v Českej republike pociťuje zvýšené náklady približne 65 % domácností, na Slovensku je toto číslo výrazne vyššie. „Výrazne vyššie výdavky deklarovali vo vyššej miere viacpočetné rodiny,“ približuje analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek. Najčastejšie sa nárast mesačných nákladov pohybuje v rozmedzí 100 až 200 eur, no traja z desiatich Slovákov míňajú mesačne dokonca o viac ako 200 eur navyše.
Hlavným vinníkom drahšieho života je podľa 74 % respondentov celkové plošné zdražovanie. Tesne za ním nasledujú rastúce ceny potravín (73 %) a energií (63 %). Práve pri energiách zaznamenali analytici v porovnaní s vlaňajškom nárast vnímania tohto faktora takmer o štvrtinu.
Ako reagujú slovenské rodiny?
Nedostatok financií núti ľudí k úsporám. Najviac opýtaných (42 %) sa rozhodlo obmedziť cestovanie. Viac ako tretina obmedzila nákupy drahších domácich potrieb či oblečenia a obuvi. Necelá tretina Slovákov musela pristúpiť k šetreniu priamo na nákupe potravín. Počet tých, ktorí sa v ničom nemuseli uskromňovať, medziročne klesol na súčasných 13 %.
Väčšina rodín by na pokrytie zvýšených výdavkov potrebovala mesačný príjem vyšší o stovky eur. „Zároveň je dôležité pristupovať k rodinnému rozpočtu nanajvýš zodpovedne,“ radí ombudsman Home Creditu Miroslav Zborovský. Podľa neho je nevyhnutné mať prehľad o výdavkoch a hľadať úspory v impulzívnych nákupoch či nevyužívaných službách.