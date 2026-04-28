PS prepadá v ďalšom PRIESKUME: Na chvoste rebríčka balansuje čoraz väčší pelotón politických hráčov!

BRATISLAVA - Volebné rozhodnutia voličov aj počas aprílového mesiaca mapuje čoraz viac prieskumných agentúr aj spoločností. Na tomto poli je nový hráč, ktorý v pomerne novom prieskume odhalil, že aj v ňom progresívci stratili a už nie sú na čele.
Výsledky aprílového prieskumu prináša nová spoločnosť Ixactly, ktorá ich priniesla pre televíziu Markíza. Ak by sa voľby konali v apríli, vyhral by ich vládny Smer-SD s 19,5 percentami. Nasledovali by Progresívne Slovensko s 18 percentami a tretím hráčom by bola 11,6-percentná Republika.
Hnutie Slovensko by obsadilo 9,1 percent a bolo by hlavnou zložkou na váhach pri tvorbe budúcej koalície. Piate miesto patrí koaličnému Hlasu s 8,6 percentami. Nasleduje Sloboda a Solidarita s 6,7 percentami, Kresťanskodemokratické hnutie s 6,4 percentami a posledný parlamentný hráč Demokrati s 6,3 percentami hlasov.
Pred parlamentom by skončila Slovenská národná strana so 4 percentami, Maďarská Aliancia s 3,6 percentami a Sme rodina s 3,5 percentami.
Prieskum sa konal online a telefonicky od 15. do 22. apríla 2026 na vzorke 1 000 respondentov.