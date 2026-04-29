Brusel udrel na Slovensko! Za dvojaké ceny benzínu nám hrozia SANKCIE: Diskriminácia cudzincov

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu v rámci svojho pravidelného mesačného balíka rozhodnutí o porušení predpisov oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Komisia v apríli voči Slovensku vedie jedno právne konanie - za diskriminačné zaobchádzanie s občanmi EÚ pri tankovaní vozidiel. Informuje o tom spravodajca.

Komisia v stredu vyzvala Maďarsko a Slovensko, aby ukončili diskriminačné zaobchádzanie s občanmi ostatných členských krajín EÚ pri tankovaní vozidiel. Obe krajiny dostanú formálne výzvy poukazujúce na to, že zaviedli diskriminačné ceny pohonných látok pre vodičov automobilov registrovaných v zahraničí.

Podľa správy EK na Slovensku je cena nafty pre vodičov automobilov registrovaných mimo Slovenska regulovaná a stanovovaná týždenne v závislosti od vývoja cien v susedných krajinách, zatiaľ čo vodiči automobilov registrovaných na Slovensku si môžu užívať nižšiu trhovú cenu. Toto opatrenie bolo pôvodne prijaté len na 30 dní, ale 17. apríla sa jeho platnosť ďalej predĺžila. V Maďarsku boli zavedené chránené fixné ceny pre vodičov vozidiel s maďarskou evidenčnou značkou, zatiaľ čo vodiči vozidiel registrovaných v zahraničí musia platiť vyššie trhové ceny.

Porušenie zmlúv o EÚ

Komisia upozornila, že opatrenia zavedené Slovenskom a Maďarskom porušujú Zmluvu o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a viacero ustanovení primárneho a sekundárneho práva EÚ týkajúcich sa jednotného trhu. Ide o ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu tovaru, voľného pohybu služieb, voľného pohybu pracovníkov a rovnakého zaobchádzania s nimi, voľného pohybu služieb cestnej dopravy a tiež slobody usadiť sa. Okrem toho príslušné opatrenia oboch vlád neboli oznámené pred ich prijatím, čo je v rozpore s článkom 5 odseku 1 smernice EÚ o transparentnosti jednotného trhu z roku 2015.

Maďarsko okrem toho zaviedlo systém predchádzajúceho povoľovania na vývoz ropy a palivových produktov, čo je v rozpore s článkom 35 ZFEÚ. Komisia ako prvý právny krok preto zasiela Maďarsku a Slovensku formálne výzvy. Obe krajiny majú teraz dva mesiace na to, aby na ne odpovedali a odstránili nedostatky, na ktoré eurokomisia upozornila. Ak exekutíva EÚ nedostane uspokojivú odpoveď, môže ako ďalší právny krok vydať odôvodnené stanovisko.

Súvisiace články

Koniec mýtu o
Koniec mýtu o "lacnej" ruskej rope? Lacnejšie tankovanie po obnovení Družby nečakajte!
openiazoch.sk
Ilustračné foto
Ropná škvrna v Šelde sa šíri: Ekologická hrozba pri Antverpách sa môže naplno prejaviť po prílive
Zahraničné
Vláda zrušila limit 400
Vláda zrušila limit 400 eur na čerpanie nafty do nádrží
Domáce
Česko stropuje ceny palív:
Česko stropuje ceny palív: Benzín a nafta majú od stredy cenový limit, štát hrozí prísnymi pokutami
Zahraničné

Bratia Pospíšilovci reprezentovať Slovensko nikdy neodmietnu
Tréner Vladimír Országh v stredu privítal už aj prvé posily zo zámoria
V Bratislave horí objekt na uskladnenie dreva a odpad
Brusel udrel na Slovensko! Za dvojaké ceny benzínu nám hrozia SANKCIE: Diskriminácia cudzincov
Desivý prípad v Michalovciach: Matka s druhom mali nútiť tri deti žobrať
Vláda upravila nariadenie o energopomoci, zmenila napríklad hodnotu energošekov
AKTUÁLNE V bratislavskej Petržalke vypukol požiar: Nad mestom sa valí dym, zasahujú hasiči
Krvavý útok v židovskej štvrti Londýna: Útočník s nožom pobodal dvoch ľudí! Zasahovať musela polícia
Ruský branec chcel ujsť cez Bielorusko: Na letisku ho nepustili do lietadla
Technologický gigant porušuje právo Európskej únie: Na svojich platformách nedostatočne chráni deti
ŠOK pri škôlke: Žena našla medzi autami ležať takmer HOLÉHO muža! Bizarná REAKCIA naháča dostala aj policajtov
Na manžela Hilmerovej sa to valí: Najprv operácia srdca, teraz... kruté bolesti! A pomoc nikde
Melania Trump na štátnej večeri vyrazila dych: Zatienila aj kráľovnú!
Budúca babička to neudržala: Čo Silvia Šarköziová prezradila o vnúčatku skôr, než chcela Vanessa
Slávny herec z Jurského parku dobojoval s rakovinou: Za liečbu zaplatil závratnú sumu!
Tisíce mŕtvych, milióny ton zeminy: Dramatické príbehy najslávnejších kanálov
Urobili ste to aj dnes? Odborníci prezradili, čo sa v skutočnosti stane s vaším telom, ak ryžu pred varením NEPREMYJETE!
Veľké sťahovanie v Bojniciach: Obľúbené pandy opustili Slovensko! Vieme, kde skončili
Modré hodiny začali tikať: Máme len pár minút na záchranu sveta, kým lietadlo SÚDNEHO DŇA nevzlietne!
VIDEO Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu v schránkach čakať vyššie sumy, nárok sa bude prehodnocovať!
Padla tajná cigaretová fabrika v bývalom družstve: Mala únikovú trasu, rušičky aj ubytovanie pre 20 ľudí! (foto)
QR platby sa stávajú definitívne realitou: Ako po 1. máji zaplatíte? Pozrite si komplexný návod, ako na to! (poradňa)
Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!

Česko – Fínsko: Online prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 18 rokov
Neuveriteľný priebeh zápasu o udržanie: O záchrane v elitnej kategórii rozhodol senzačný obrat
Kanada – Švédsko: Online prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 18 rokov
Striebro na krku, zlato v srdci: Slovenský tréner ohúril českú ligu, Třinec ho odmenil novou zmluvou
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Ako si privyrobiť popri práci a nevyhorieť? Nastavte si tieto hranice
Vzdelávanie bez výčitiek: Profesijný rast za 10 minút denne
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Lepší ako Ozempic? Retatrutid sa stal hitom internetu, no za rýchlym chudnutím sa môžu skrývať vážne riziká
Ukrajinské drony prerazili železobetón. Na Kryme horeli Iskandery
Američania majú nový tromf pre lietadlové lode. Bezpilotný MQ-25A Stingray predĺži dosah stíhačiek a udrží flotilu ďalej od hrozby
Facebook, Instagram aj Messenger čaká veľká zmena. Meta Account zjednotí prihlasovanie, takto to bude fungovať
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor

Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Osudové spojenia: Tieto dvojice znamení sa k sebe vracajú celý život
Nabudúce už nebudeš mať zaviazané očká! Škandál naberá na obrátkach: Zo správ, ktoré mala učiteľka písať žiačke, mrazí
PRÁVE TERAZ Požiar v Bratislave: Stúpajúci dym nad Petržalkou, hasiči sú v pohotovosti!
MIMORIADNE Súd definitívne rozhodol o atentátnikovi na premiéra Fica
Danko pritvrdzuje voči Magyarovi: Do parlamentu predloží uznesenie pre slová o Felvidéku

