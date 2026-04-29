Brusel udrel na Slovensko! Za dvojaké ceny benzínu nám hrozia SANKCIE: Diskriminácia cudzincov

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu v rámci svojho pravidelného mesačného balíka rozhodnutí o porušení predpisov oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Komisia v apríli voči Slovensku vedie jedno právne konanie - za diskriminačné zaobchádzanie s občanmi EÚ pri tankovaní vozidiel. Informuje o tom spravodajca.
Komisia v stredu vyzvala Maďarsko a Slovensko, aby ukončili diskriminačné zaobchádzanie s občanmi ostatných členských krajín EÚ pri tankovaní vozidiel. Obe krajiny dostanú formálne výzvy poukazujúce na to, že zaviedli diskriminačné ceny pohonných látok pre vodičov automobilov registrovaných v zahraničí.
Podľa správy EK na Slovensku je cena nafty pre vodičov automobilov registrovaných mimo Slovenska regulovaná a stanovovaná týždenne v závislosti od vývoja cien v susedných krajinách, zatiaľ čo vodiči automobilov registrovaných na Slovensku si môžu užívať nižšiu trhovú cenu. Toto opatrenie bolo pôvodne prijaté len na 30 dní, ale 17. apríla sa jeho platnosť ďalej predĺžila. V Maďarsku boli zavedené chránené fixné ceny pre vodičov vozidiel s maďarskou evidenčnou značkou, zatiaľ čo vodiči vozidiel registrovaných v zahraničí musia platiť vyššie trhové ceny.
Porušenie zmlúv o EÚ
Komisia upozornila, že opatrenia zavedené Slovenskom a Maďarskom porušujú Zmluvu o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a viacero ustanovení primárneho a sekundárneho práva EÚ týkajúcich sa jednotného trhu. Ide o ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu tovaru, voľného pohybu služieb, voľného pohybu pracovníkov a rovnakého zaobchádzania s nimi, voľného pohybu služieb cestnej dopravy a tiež slobody usadiť sa. Okrem toho príslušné opatrenia oboch vlád neboli oznámené pred ich prijatím, čo je v rozpore s článkom 5 odseku 1 smernice EÚ o transparentnosti jednotného trhu z roku 2015.
Maďarsko okrem toho zaviedlo systém predchádzajúceho povoľovania na vývoz ropy a palivových produktov, čo je v rozpore s článkom 35 ZFEÚ. Komisia ako prvý právny krok preto zasiela Maďarsku a Slovensku formálne výzvy. Obe krajiny majú teraz dva mesiace na to, aby na ne odpovedali a odstránili nedostatky, na ktoré eurokomisia upozornila. Ak exekutíva EÚ nedostane uspokojivú odpoveď, môže ako ďalší právny krok vydať odôvodnené stanovisko.