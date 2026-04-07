Česko stropuje ceny palív: Benzín a nafta majú od stredy cenový limit, štát hrozí prísnymi pokutami

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Thomas Padilla)
PRAHA - České ministerstvo financií v utorok prvýkrát zverejnilo maximálne ceny palív na ďalší deň. Vodiči na čerpacích staniciach v Česku v stredu (8. 4.) natankujú liter benzínu maximálne za 43,15 koruny (1,76 eura) a liter nafty maximálne za 49,59 koruny (2,02 eura). Oznámila to ministerka financií ČR Alena Schillerová, ktorá zároveň vyzvala prevádzkovateľov čerpacích staníc, aby k maximálnym prípustným cenám pristupovali len vo výnimočných prípadoch. Upozornila tiež na možné pokuty v prípade nedodržania stanovených limitov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa slov Schillerovej mali niektorí prevádzkovatelia čerpacích staníc najmä na diaľniciach doteraz marže aj šesť až desať korún na liter. Vláda preto minulý týždeň rozhodla, že marže zastropuje na 2,50 koruny za liter a zároveň zníži spotrebnú daň z nafty o 2,35 koruny. Ministerka verí, že marže väčšiny prevádzkovateľov budú nižšie než maximálna hranica.

Na tlačovej konferencii zdôraznila, že ak by vláda nepristúpila k daným opatreniam, mohol by podľa nej stáť v stredu liter benzínu až 50 korún a liter nafty 58 korún. V pondelok bola priemerná cena za benzín 41,61 koruny a za naftu 48,51 koruny za liter. Stropové ceny sú tak o niečo vyššie.

Výpočet maximálnych cien

Ministerstvo ich počíta z priemeru veľkoobchodných cien dodávateľov pohonných látok Orlen Unipetrol, MOL a Čepro a cien pohonných látok na burze v Rotterdame. K tomu pripočítava DPH a tiež maximálnu stanovenú maržu 2,50 koruny na liter.

„Ministerstvo financií vyzýva prevádzkovateľov čerpacích staníc, aby k maximálnym prípustným cenám pristupovali len vo výnimočných prípadoch a snažili sa udržiavať cenovú hladinu pod stanovenou hranicou,“ podotkla Schillerová s tým, že ak bude cena niekde vyššia, príslušný predajca môže dostať pokutu od špecializovaného finančného úradu. Ak by jeho neprimeraný majetkový prospech bol do 200.000 korún, pokuta môže dosiahnuť milión korún. V prípade vyššieho neprimeraného prospechu to môže byť ešte viac.

Časovo obmedzené opatrenie

Opatrenie, ktoré prijala vláda Andreja Babiša minulý týždeň vo štvrtok (2. 4.), bude platiť do konca apríla. „Upíname všetci veľkú nádej k tomu, že ten konflikt (na Blízkom východe, pozn. redakcie) sa podarí urovnať a v nejakej dohľadnej a krátkej dobe skončí,“ dodala ministerka.

Zavedené opatrenia kritizoval predseda opozičnej ODS Martin Kupka. V utorkovom vysielaní stanice ČT24 síce ocenil zníženie spotrebnej dane, ale skritizoval, že to vláda urobila len pri nafte. Rovnako kritizoval aj zastropovanie marží, ktoré môže podľa jeho slov trhu ublížiť. „Tam, kde mali marže nižšie, zafunguje takzvaný efekt cenového stropu a tam sa vodiči budú stretávať s tým, že marža bude vyššia. V tomto smere môže takýto krok vlády priniesť zdraženie pohonných látok,“ podotkol.

Poukázal na to, že rezort financií počas monitoringu marží neprišiel s výsledkom, že by dochádzalo k zneužívaniu situácie a aj napriek tomu sa vláda rozhodla ich zastropovať. „To by štát nemal robiť, ak trh funguje,“ dodal Kupka.

