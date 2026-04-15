Vláda zrušila limit 400 eur na čerpanie nafty do nádrží

BRATISLAVA - Od piatka (17. 4.) už nebude platiť limit 400 eur na čerpanie nafty do nádrží automobilov. Vyplýva to zo zmeny nariadenia opatrení na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze, ktoré v stredu schválila vláda. V platnosti na ďalších 30 dní ale ostáva obmedzenie na čerpanie nafty do prenosných nádob v objeme maximálne desať litrov.
„Rovnako sa navrhuje aj predĺženie obdobia, v rámci ktorého je zavedená osobitná cenotvorba motorovej nafty na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky, a to o ďalších 30 dní,“ spresnilo Ministerstvo hospodárstva SR v schválenom návrhu.
Obmedzenia tankovania nafty a dvojaké ceny palív pre domácich a zahraničných motoristov vláda pôvodne schválila 18. marca. Európska komisia ich krátko na to označila za porušenie práva EÚ.