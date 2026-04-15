Streda15. apríl 2026, meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica

Vláda zrušila limit 400 eur na čerpanie nafty do nádrží

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Od piatka (17. 4.) už nebude platiť limit 400 eur na čerpanie nafty do nádrží automobilov. Vyplýva to zo zmeny nariadenia opatrení na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze, ktoré v stredu schválila vláda. V platnosti na ďalších 30 dní ale ostáva obmedzenie na čerpanie nafty do prenosných nádob v objeme maximálne desať litrov.

„Rovnako sa navrhuje aj predĺženie obdobia, v rámci ktorého je zavedená osobitná cenotvorba motorovej nafty na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky, a to o ďalších 30 dní,“ spresnilo Ministerstvo hospodárstva SR v schválenom návrhu.

Obmedzenia tankovania nafty a dvojaké ceny palív pre domácich a zahraničných motoristov vláda pôvodne schválila 18. marca. Európska komisia ich krátko na to označila za porušenie práva EÚ.

Viac o téme: LimitVládaNaftaNádrže
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačové konferencie z Úradu vlády SR
Tlačové konferencie z Úradu vlády SR
Správy
Tlačová konferencia Roberta Fica a Denisy Sakovej
Tlačová konferencia Roberta Fica a Denisy Sakovej
Správy
Erik Tomáš pred rokovaním vlády
Erik Tomáš pred rokovaním vlády
Správy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Móda z ulíc Milána, ktorá vás očarí: Inšpirujte sa, ktoré kúsky budú dominovať tejto sezóne
Móda
Móda z ulíc Milána, ktorá vás očarí: Inšpirujte sa, ktoré kúsky budú dominovať tejto sezóne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rozpočtová rada stratila trpezlivosť
Domáce
Rozpočtová rada stratila trpezlivosť s Kamenickým: Dosť bolo osobných útokov! Analytici vyvracajú slová ministra
Ilustračné foto
Domáce
KONIEC ďalšieho populárneho e‑shopu! Firma nezvládla reštrukturalizáciu, skončila v konkurze
Kúsok od našich hraníc
Domáce
Kúsok od našich hraníc vyčíňa nebezpečná infekcia! Registrujú stovky prípadov: Postihnuté je najmä známe mesto
AKTUÁLNE Na Kysuciach sa
Domáce
AKTUÁLNE Na Kysuciach sa zrazilo auto s kamiónom: Na mieste zasahujú záchranné zložky

Ďalšie zo Zoznamu