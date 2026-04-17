Piatok17. apríl 2026

Ropná škvrna v Šelde sa šíri: Ekologická hrozba pri Antverpách sa môže naplno prejaviť po prílive

TASR

BRUSEL - Na rieke Šelda pokračujú práce na odstraňovaní ropnej škvrny, ktorá minulý týždeň unikla v prístave Antverpy, a podľa ekológov sa jej dôsledky naplno prejavia v nedeľu, keď hladina rieky stúpne na najvyššiu úroveň počas jarného prílivu. Píše o tom belgický verejnoprávny vysielateľ VRT.

Ropa sa šíri k Holandsku

„Vidíme, že ropa sa stále šíri smerom k Holandsku, a to kilometre ďaleko. Až v pondelok, po jarnom prílive, budeme môcť zhodnotiť skutočný rozsah škôd spôsobených únikom. Prirodzene dúfame, že budú čo najmenšie,“ povedal v stredu pre tlačovú agentúru Belga hovorca združenia na ochranu prírody Natuurpunt.

Zamestnanci Agentúry civilnej ochrany a dobrovoľníci z Natuurpunt na pravom brehu rieky Šelda odstraňujú ropu zo stien a konštrukcií prístavnej infraštruktúry, z bokov lodí a blízkych brehov rieky. Na ľavom brehu rieky je ropné znečistenie miernejšie. Pri móle pre vnútrozemskú lodnú dopravu Galgenschoor sa čistia plavidlá vnútrozemskej plavby.

Časť prístavu už otvorená

V mieste ropného úniku v doku Deurganck je už časť jeho západnej strany sprístupnená pre lodnú dopravu, keď už skôr bola znovuotvorená jeho východná strana. Nábrežná stena terminálu Severného mora je tiež z veľkej časti sprístupnená, terminál Europa je však mimo prevádzky.

Vyšetrovanie úniku ropy

Minulý týždeň uniklo z kontajnerovej lode počas tankovania v doku Deurganck značné množstvo ropy do rieky Šelda. Prevádzkovatelia terminálov MSC a PSA začali spoločné vyšetrovanie a na žiadosť súdu v Gente incident vyšetruje aj námorná komisia.

Prístav s oficiálnym názvom Antverpy-Brugy je po Rotterdame druhým najväčším prístavom v Európe podľa objemu nákladu. Je to dôležitá vstupná brána do Európy pre tovar z USA, Číny i ďalších krajín a ročne odbaví 290 miliónov ton nákladu.

Viac o téme: ZnečistenieBelgickoAntverpyŠeldaRopná škvrny
