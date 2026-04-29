Dráma na rušnej ulici: Muž sa zabarikádoval v byte a terorizoval okolie! Zasahovali kukláči

JABLONEC NAD NISOU – Pokojné popoludnie v českom Jablonci sa v sekunde zmenilo na poriadne akčnú drámu. Smetanovou ulicou sa rozliehal krik muža, ktorý z okna vyhadzoval predmety a okoloidúcim sa vyhrážal násilím. Situácia bola natoľko vážna, že polícia musela okamžite evakuovať desiatky ľudí vrátane študentov z blízkej školy. Do akcie napokon povolali ozbrojenú zásahovú jednotku, ktorá vtrhla priamo do bytu agresora.
Incident sa začal v stredu okolo 13:00 hodiny, keď sa v jednom z obytných domov neďaleko priehrady ozval rozrušený muž. Podľa svedkov z miesta začal z balkóna vyhadzovať rôzne veci a na celú ulicu vykrikovať heslá spojené s nacizmom. Jeho agresivita sa stupňovala a fyzickým napadnutím sa začal vyhrážať nielen susedom, ale všetkým v okolí.
Polícia brala hrozbu smrteľne vážne. Pôvodné informácie na sieti X naznačovali, že muž by mohol byť ozbrojený. „Zatiaľ nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť, či mal zbraň. Aj to je predmetom prebiehajúceho šetrenia,“ uviedla policajná hovorkyňa Dagmar Sochorová.
Keďže sa situácia odohrávala v tesnej blízkosti strednej školy, muži zákona neriskovali životy mladých ľudí. Nasledovala blesková evakuácia desiatok osôb. Študenti museli budovu opustiť v sprievode policajtov zadným, bezpečným vchodom, zatiaľ čo predná časť ulice bola uzavretá pre elitné jednotky.
Keďže muž odmietal spolupracovať a jeho správanie bolo nepredvídateľné, velenie prevzala zásahová jednotka Stredočeského kraja. Kukláči vtrhli do bytu, kde podozrivého bleskovo zneškodnili. Celý zásah sa našťastie zaobišiel bez zranení.
„Muž bol zadržaný a eskortovaný do policajnej cely,“ dodala hovorkyňa. Vyšetrovatelia teraz zisťujú, čo presne muža k šialenému vyčíňaniu viedlo a aká bude jeho právna kvalifikácia. Okrem nebezpečného vyhrážania mu zrejme priťažia aj nacistické prejavy na verejnosti.