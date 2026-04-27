Nadácia Zastavme korupciu tvrdí, že Fico klame v súvislosti s dotáciami pre Šimečkovú

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa Nadácie Zastavme korupciu klame v súvislosti s dotáciami pre združenie Marty Šimečkovej. Poukázala tiež na to, že vo svojom článku upozornili aj na viaceré zistenia v neprospech Šimečkovej. Uviedol to komunikačný špecialista nadácie Norbert Chomistek.
Nadácia Zastavme korupciu tvrdí, že Šimečkovej združenie Projekt Fórum po roku 2021 nepodávalo účtovné závierky a daňové priznania. Podľa ich prepočtov čelí podozreniam za dokopy 140.000 eur. Medzi neziskovou organizáciou a predsedom PS Michalom Šimečkom prebehla finančná transakcia, ktorú vysvetlili ako pôžičku, priblížila. „Útoky Roberta Fica sú preto pochopiteľné. Zverejnili sme totiž informácie, ktoré by mu lepšie poslúžili v politickej komunikácii pred voľbami,“ skonštatovala nadácia.
Zároveň pripomína, že pri svojej investigatívnej práci narazili aj na podozrenie, od ktorého sa premiér snaží odkloniť pozornosť. „A to, že kriminalisti z Finančnej správy konali mimo svojich kompetencií. Pokiaľ máme naše podozrenia podložené dôkazmi, zverejňujeme ich vždy, bez ohľadu na to, koho sa týkajú. Opakovane sme sa preto v minulosti dostali do sporu aj s viacerými súčasnými opozičnými politikmi,“ dodala organizácia.
Podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu publikovaných na jej webe mal Kriminálny úrad finančnej správy preverovať financie viacerých združení napriek tomu, že na to nemá kompetencie. Medzi združeniami má byť aj Projekt Fórum. Šimečka si myslí, že kriminalisti na politickú objednávku lustrovali a vlámali sa do účtov občianskeho združenia aj jeho mamy. Tvrdí, že občianskemu združeniu poskytol pôžičku vo výške 5200 eur. Združenie mu neskôr vrátilo 5000 eur.
Finančná správa tvrdí, že nadácia klame
Finančná správa reagovala, že tvrdenia nadácie sú nepravdivé. Označila ich za nepresné, skreslené a účelovo zavádzajúce. Avizovala, že v danej veci podnikne právne kroky vrátane podania trestného oznámenia.
Premiér má za to, že nikdy v histórii Slovenska sa nestalo, aby nadácia, ktorá bojuje proti korupcii, chránila človeka, ktorý manipuloval so štátnymi dotáciami a nechával si ich viackrát preplácať. Tvrdí, že ku kauze subvenčných podvodov spáchaných matkou lídra opozičného PS Michala Šimečku prišli pri auditoch na ministerstvách.