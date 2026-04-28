Gašpar odmieta Šimečkove slová o pomste: Pri rodinnom združení sú vážne podozrenia z podvodu

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) odmieta, že by vyšetrovanie občianskeho združenia Projekt Fórum bolo politickou objednávkou. Uviedol to v reakcii na vyhlásenie lídra opozičného PS Michala Šimečku, ktorého mama je štatutárom združenia. Poukázal na to, že pri združení existujú podozrenia zo spáchania subvenčného podvodu, ktoré odhalili audity.
„Rodine Šimečkovcov napadlo, že najlepšie je brániť sa tak, že verejnosti budú zamlčiavať, že je tu subvenčný podvod, ale budú hovoriť, že je tu politická objednávka, ktorú zariadil Robert Fico (Smer-SD) a Tibor Gašpar,“ povedal Gašpar s tým, že ide o absurditu.
Opakovane odmietol Šimečkove vyjadrenia o politickej objednávke a pomste. Na verejnosť apeloval, aby nezabudla na samotnú podstatu problému. „Je tu podozrenie zo subvenčných podvodov vo veľmi vážnom štádiu vyšetrovania a ukazuje sa, že finančné transakcie prebiehali aj medzi samotným predsedom PS a Projektom Fórum,“ poznamenal.
Zároveň Gašpar upozornil na to, že v prípade podozrenia z podvodu zo strany združenia nepodal trestné oznámenie ani premiér Fico, ani on. „Trestné oznámenia sa dnes riadnym spôsobom v zmysle Trestného poriadku vyšetrujú,“ okomentoval. Hovoril aj o tom, že Šimečka môže mať paniku z toho, že vyšetrovanie sa môže blížiť ku koncu. „Bude zaujímavé a vyšetrovanie môže priniesť zistenie, kto vlastne bol užívateľom finančných prostriedkov získaných možno podvodom,“ dodal.
Nadácia Zastavme korupciu zverejnila na svojom webe zistenia o tom, že Kriminálny úrad finančnej správy mal preverovať financie viacerých združení napriek tomu, že na to nemá kompetencie. Medzi združeniami má byť aj Projekt Fórum. Avizovala podanie trestného oznámenia. Finančná správa tvrdenia odmietla a označila ich za nepresné, skreslené a účelovo zavádzajúce. Šimečka v tejto súvislosti hovoril o politickej objednávke a pomste. Vyhlásil, že občianskemu združeniu poskytol pôžičku vo výške 5200 eur a združenie mu neskôr vrátilo 5000 eur.