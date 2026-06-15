Pokus o odvolanie Kamenického a Migaľa zlyhal na nedostatku poslancov, schôdzu zatiaľ neotvorili

BRATISLAVA - Poslanci zatiaľ neotvorili mimoriadnu 58. schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD). Pri prvom pokuse v pondelok popoludní sa prezentovalo iba 57 zákonodarcov, na začatie rokovania musí byť prítomných minimálne 76 poslancov. Opätovne to skúsia o polhodinu. Predstavitelia koalície vopred avizovali, že neumožnia otvárať jednotlivé schôdze o odvolávaní členov vlády a viaceré návrhy neskôr zhromaždia na jednu mimoriadnu schôdzu.
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Odvolávanie Kamenického iniciovalo minulý týždeň opozičné KDH, pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán. Ministrovi financií vyčítajú predovšetkým nezvládnutú konsolidáciu a rezignáciu na ďalšie ozdravovanie verejných financií. Okrem toho ho v návrhu kritizujú aj za zavedenie transakčnej dane, zhoršenie podnikateľského prostredia, nedostatočný boj proti inflácii, slabý výber daní a nedostatočný boj proti daňovým únikom, či ignorovanie odborných inštitúcií a zhoršenie medzinárodnej dôveryhodnosti SR.
Kamenický kritiku opozície opakovane odmietol. Za zlý stav verejných financií sú podľa neho zodpovedné predchádzajúce vlády z rokov 2020 až 2023, pričom tej súčasnej sa darí vysoký zdedený deficit postupne znižovať. „Opozičný bizár je, keď ma chcú odvolávať darebáci, ktorí rozbili verejné financie a po ktorých to musíme naprávať. To je naša schizofrenická protislovenská opozícia,“ reagoval na opozičný návrh Kamenický.
Poslanci zatiaľ neotvorili ani schôdzu o odvolávaní S. Migaľa
Poslanci v pondelok na prvý pokus nezačali rokovať ani na mimoriadnej 59. schôdzi Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi (nezávislý). Prezentovalo sa iba 60 zákonodarcov, na otvorenie schôdze musí byť prítomných minimálne 76 poslancov. Opätovne to skúsia o polhodinu. Predstavitelia koalície vopred avizovali, že neumožnia otvárať jednotlivé rokovania o odvolávaní členov vlády a viaceré návrhy neskôr zhromaždia na jednu mimoriadnu schôdzu.
Odvolávanie Migaľa iniciovalo minulý týždeň opozičné PS, pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán. Ministra kritizujú najmä za kauzu okolo obnovy portálu Slovensko.sk v hodnote vyše 90 miliónov eur. Podľa predkladateľov však pochybil aj pri výzve z plánu obnovy za takmer 60 miliónov eur na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska. Vyčítajú mu aj žalostný stav čerpania eurofondov.
Migaľ označil návrh na jeho odvolanie za „lacné a trápne opozičné politické divadlo“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) vo svojej reakcii konštatovalo, že opozícia nedokázala predložiť akúkoľvek relevantnú výhradu voči postupu vedenia rezortu. Cieľom opozície podľa MIRRI nie je riešenie problému portálu Slovensko.sk, ktorý je v kritickom stave, ale iba spôsobiť chaos a jeho prípadné zlyhanie.