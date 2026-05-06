SaS varuje pred novým Občianskym zákonníkom: Je to unáhlený krok, ktorý ohrozí majetky všetkých Slovákov

BRATISLAVA - Opozičná parlamentná strana SaS varuje, že vláda v stredu schválila jednu z najrozsiahlejších právnych zmien za posledné desaťročia bez toho, aby na ňu mala odborná verejnosť, parlament aj prax dostatok času. Nový Občiansky zákonník síce prináša viaceré moderné a potrebné myšlienky, no podľa SaS je text v mnohých častiach nedotiahnutý, unáhlený a v aplikačnej praxi môže spôsobiť viac sporov ako právnej istoty. Informoval o tom Michal Goffa z komunikačného oddelenia SaS.
Poslankyňa Národnej rady SR a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) upozorňuje, že ide o gigantickú právnu reformu, ktorá si zaslúži riadnu a dôstojnú diskusiu. „Občiansky zákonník je oveľa rozsiahlejšia právna úprava ako trestný zákon a trestný proces dokopy. Hovoríme o obrovskom množstve paragrafov, ktoré zásadne ovplyvnia bežný život ľudí, ich majetkové vzťahy, dedenie, podnikanie aj rodinné financie. Takýto text sa nedá len formálne odobriť v skrátenom tempe,“ vyhlásila Kolíková. Upozornila, že ak ho vláda pošle do parlamentu bez primeraného času na odborné prerokovanie, bude to len pečiatka na niečom, čo nebolo riadne prediskutované.
Kolíková zdôraznila, že SaS prijatie moderného občianskeho kódexu víta, no vláda nevyužila jeho potenciál naplno. „Je tam množstvo dobrých myšlienok, filozofia moderného občianskeho práva je správna, ale problém je, že mnohé veci nie sú dotiahnuté do konca. A práve tie nedotiahnuté ustanovenia môžu v praxi znamenať vážne problémy - zložité súdne spory, nejasné rozhodovanie, nepredvídateľnosť rozsudkov a slabšiu vymožiteľnosť práva,“ vysvetlila Kolíková.
Exministerka spravodlivosti zároveň kritizuje aj ďalšie justičné zákony, ktoré v stredu vláda schválila spolu s Občianskym zákonníkom. „Vláda dnes neurobila len jeden riskantný krok. Súčasne schválila aj toxickú úpravu spolupracujúcich obvinených, teda kajúcnikov, ktorá ich robí v praxi oveľa menej využiteľnými,“ tvrdí Kolíková. Je to podľa nej ďalší krok k tomu, aby sa závažná korupcia a organizovaný zločin vyšetrovali ťažšie. Vláda podľa Kolíkovej tiež otvorila cestu, aby sa sudcovia z Najvyššieho súdu SR mohli automaticky presúvať na Najvyšší správny súd SR bez previerky sudcovskej spôsobilosti. „To je zlý signál v čase, keď by sme mali dôsledne posilňovať dôveru v justíciu a prevenciu proti korupcii,“ uzavrela Kolíková.