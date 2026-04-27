Meškanie R4 vyvoláva obavy: PS varuje pred dopravným kolapsom na východe

PREŠOV - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) upozornilo na výrazné meškanie prípravy a výstavby rýchlostnej cesty R4. Zástupcovia hnutia v pondelok v Prešove vyzvali vládu, aby predstavila konkrétny plán riešení, ktoré zabránia dopravnému kolapsu na východnom Slovensku.
Podľa poslanca Národnej rady SR Jána Hargaša (PS) je situácia v regióne už dnes kritická a v najbližších rokoch sa môže ešte zhoršiť. R4 je podľa neho súčasťou medzinárodného dopravného koridoru Via Carpatia, ktorý spája Poľsko s krajinami juhovýchodnej Európy. Kým Maďarsko otvorilo svoju časť diaľnice k slovenskej hranici už v roku 2021 a Poľsko ju plánuje dokončiť budúci rok, na Slovensku výstavba výrazne zaostáva.
„Z východného Slovenska sa stane jeden obrovský lievik. Tisíce kamiónov, ktoré sa budúci rok po poľskej diaľnici budú valiť k slovenským hraniciam, potom prejdú cez obce na severe východného Slovenska, najmä v Prešovskom kraji,“ uviedol Hargaš. Kritizoval zároveň ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) za to, že po viac ako dvoch rokoch vo funkcii podľa neho iba oznámil podpis zmlúv na prípravu projektovej dokumentácie pre ďalšie úseky R4.
Zástupcovia PS tiež avizovali, že otázku meškajúcej výstavby R4 chcú otvoriť aj na rokovaní parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslankyňa NR SR Darina Luščíková (PS) zdôraznila, že rýchlostná cesta je dôležitá pre bezpečnosť, ekonomický rozvoj aj lepšie prepojenie regiónu s Európou. Upozornila, že európske financovanie strategickej dopravnej infraštruktúry je dostupné už od roku 2013. „R4 áno, Via Carpatia áno, rýchla výstavba áno. Ale nie tak, že vláda roky zaspí prípravu a potom vytiahne PPP kreditku a účet nechá zaplatiť našim deťom,“ uviedla.
Rezort tvdí, že pokročil
Ministerstvo dopravy v pondelok poukázalo na pokrok v príprave ďalších úsekov rýchlostnej cesty. Národná diaľničná spoločnosť plánuje podpísať zmluvy na spracovanie stavebného zámeru pre úseky R4 od obce Lipníky cez Giraltovce, Stročín a Svidník-juh až po hranicu s Poľskom. Celkovo ide o približne 60 kilometrov novej rýchlostnej cesty. Rezort zároveň pripomenul, že popri príprave severných úsekov pokračuje aj výstavba približne desaťkilometrového úseku R4 Prešov - severný obchvat, druhá etapa. Ešte tento rok by malo dôjsť k prerazeniu takmer dvojkilometrového tunela Okruhliak. Druhá etapa prešovského obchvatu patrí podľa diaľničiarov medzi finančne aj technicky najnáročnejšie projekty, ktoré Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti realizuje.
Národná diaľničná spoločnosť zároveň na sociálnej sieti uviedla, že práce na prešovskom obchvate napredujú. Na stavbe denne pracujú stovky pracovníkov a desiatky ťažkých mechanizmov. Väčšina mostných objektov má už dokončené zakladanie aj piliere a tento rok sa plánuje najmä dobudovanie ich nosných konštrukcií. Následne by sa malo začať s budovaním vozovky medzi jednotlivými mostmi. Občianske združenie Náš Prešov organizuje v pondelok popoludní v Prešove zhromaždenie pod heslom „R4 - život pre Prešovský kraj“. Organizátori chcú upozorniť na potrebu urýchlenia dostavby druhej etapy severného obchvatu Prešova a pokračovania výstavby R4 smerom k poľskej hranici.