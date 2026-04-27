Muž chcel staršiu ženu obrať o tisícky eur! Polícia ho už obvinila

POPRAD - Polícia obvinila podvodníka, ktorý chcel pod Tatrami obrať dôchodkyňu o tisícky eur. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ide o 34-ročného muža. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade ho na základe získaných dôkazov obvinil zo zločinu podvodu. Išlo pritom o skutok spáchaný formou spolupáchateľstva.
„Zatiaľ neznáma osoba vo štvrtok (23. 4.) telefonicky na pevnú linku kontaktovala 76-ročnú pani. Osoba v telefóne staršej dáme oznámila, že jej syn mal dopravnú nehodu, pri ktorej zrazil šesťročného chlapca a ten je v kritickom stave v nemocnici. Navrhla, že ak pani zaplatí 34.000 eur a nikomu nič nepovie, tak syn neskončí vo väzení,“ priblížila hovorkyňa. Seniorka v telefóne uviedla, že má doma len 15.000 eur a dohodli sa že peniaze prinesie na dohodnuté miesto, čo aj urobila. Peniaze si vyzdvihol práve 34-ročný muž a z miesta odišiel preč. Policajná hliadka mu však následne obmedzila osobnú slobodu a skončil v cele policajného zaistenia.
Polícia spracovala podnet na jeho väzobné stíhanie. Ide podľa Ligdayovej o muža, ktorý sa majetkovej trestnej činnosti dopúšťa opakovane. „Prípadom sa intenzívne zaoberajú popradskí kriminalisti. Obvinenému mužovi, ak sa vina pred súdom preukáže, hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov. Skutok bol spáchaný na chránenej osobe,“ uzavrela.