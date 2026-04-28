Polícia žiada o pomoc pri pátraní po Oleksandrovi: Nevideli ste ho?

BRATISLAVA - Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 20-ročnom Oleksandrovi Martynenkovi, prechodne bytom v Gabčíkove. Menovaný bol naposledy videný v sobotu (25. 4.) v čase okolo 4.00 h na Kamennom námestí v Bratislave. Odtiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Hľadaný je 200 centimetrov vysoký, plnoštíhlej postavy, s dlhšími čiernymi vlasmi. Oblečené mal čierne nohavice a čierny kabát pod kolená.
Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy prostredníctvom sociálnej siete.