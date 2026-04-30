Muž chcel ženu oklamať cez kryptomeny: Zachránila ju pracovníčka banky a polícia

PRIEVIDZA - Prievidzský policajný vyšetrovateľ obvinil 54-ročného muža zo zločinu podvodu v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva. Muž sa mal s ďalšími neznámymi osobami pokúsiť oklamať 61-ročnú ženu pod zámienkou výnosu z kryptomien o 20.000 eur. Podvodu zabránila pracovníčka banky a polícia. Vo štvrtok o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Poškodená žena mala v okrese Prievidza ešte v decembri 2024 prostredníctvom sociálnej siete reagovať na neznámy odkaz s prísľubom finančného zisku. Následne ju mali opakovane kontaktovať doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí ju pod zámienkou údajného kryptomenového účtu so ziskom 25.000 eur uviedli do omylu,“ uviedla Klenková. Páchatelia mali poškodenú podľa nej naviesť aj k nainštalovaniu aplikácií umožňujúcich vzdialený prístup k jej mobilnému telefónu a k zaslaniu fotokópie jej občianskeho preukazu.
„Obvinený muž mal 27. apríla prísť na adresu bydliska poškodenej v motorovom vozidle Škoda Superb a odviezť ju do Prievidze do pobočky banky, kde má poškodená zriadený účet. Počas jazdy mal obvinený so súhlasom poškodenej na telefonický pokyn inej osoby manipulovať s jej mobilným telefónom a odstraňovať z neho nezistené aplikácie, ktoré si predtým žena nainštalovala,“ priblížila ďalej Klenková.
Žena mala podľa nej následne podľa predchádzajúcich telefonických pokynov doposiaľ nezistených páchateľov vykonať finančnú transakciu vo výške 20.000 eur na účet, ktorý jej uviedli. „K dokonaniu podvodu však nedošlo aj vďaka všímavosti pracovníčky banky, ktorej sa okolnosti transakcie nepozdávali. Poškodená jej napokon povedala, aké dostala pokyny, preto transakciu nevykonala a na miesto privolali políciu,“ ozrejmila. Obvineného muža policajti obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Polícia na muža spracovala podnet na väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd.