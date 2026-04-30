KDH je v ŠOKU: Výstavba nemocnice v Prešove skutočne STOJÍ a Kaliňák je zhrozený z kvality práce!

BRATISLAVA/PREŠOV - Výstavba novej nemocnice v Prešove čelí vážnym otáznikom. Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na znepokojivé informácie, podľa ktorých sa mali práce na projekte náhle zastaviť. Poslanci hnutia zároveň vyzývajú ministra obrany, pod ktorého rezort projekt spadá, aby situáciu bezodkladne objasnil.
Podľa KDH ide o strategickú investíciu, ktorá má zásadný význam pre zdravotnú starostlivosť na východnom Slovensku. Akékoľvek komplikácie preto považujú za neprijateľné. "Máme veľmi závažné otázky a požadujeme jasné odpovede, pretože ľudia musia vedieť pravdu o takejto vážnej veci. Nová nemocnica v Prešove je pre východné Slovensko životne dôležitá. Nemôžeme sa len tak prizerať, ako sa kľúčový zdravotnícky projekt topí v problémoch a nejasnostiach. Ministerstvo musí okamžite vyjsť s pravdou von a povedať, čo sa na stavbe deje a aký to bude mať dopad na termín dokončenia nemocnice," uviedol podpredseda KDH (Kresťanskodemokratické hnutie) a expert na zdravotníctvo Peter Stachura.
Problémy na stavenisku?
Hnutie zároveň poukazuje na informácie, ktoré majú naznačovať vážne problémy priamo na stavenisku. Podľa ich tvrdení malo byť maďarsko-slovenské konzorcium z projektu vykázané pre nedodržiavanie zmluvných termínov, pričom sa ozývajú aj subdodávatelia, ktorí evidujú neuhradené faktúry.
"Informácie, ktoré k nám prenikajú, sú mimoriadne znepokojivé. Maďarsko-slovenské konzorcium, ktoré malo projekt realizovať, údajne nedodržiavalo zmluvné termíny a v týchto dňoch malo byť priamo vykázané zo staveniska. Aby toho nebolo málo, ozývajú sa nám subdodávatelia, ktorí evidujú neuhradené faktúry za už vykonané práce. Toto nie je drobný sklz, to zaváňa obrovským problémom," zdôraznil poslanec František Majerský.
Hľadá sa minister
KDH preto žiada ministra obrany o jasné stanovisko. Odpovede chce najmä na otázky, či sa výstavba skutočne zastavila, aké sú dôvody prípadného ukončenia spolupráce s dodávateľmi a aký dopad bude mať situácia na termín dokončenia nemocnice.
Projekt novej nemocnice v Prešove je dlhodobo prezentovaný ako kľúčový pre modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry na východe krajiny. Prípadné zdržania alebo komplikácie by tak mohli mať zásadný vplyv na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne.
Ministerstvo bolo zhrozené z kvality stavby, preto ju pozastavili
"Výstavba sa dostala do omeškania. Predovšetkým sme pri pravidelných kontrolách zistili, že došlo k poskytnutiu veľmi nekvalitnej práce, ktorá je až taká, že ohrozuje stabilitu a statiku samotnej stavby," obraňoval Kaliňák svoje rozhodnutie a odôvodnil prerušenie stavby na tlačovej konferencii v NR SR. "Iniciovali sme exaktné zistenia, k akému materiálu došlo k využitiu na stavbe, ktorá je naozaj obrovská a vyvodíme z toho adekvátne konzekvencie," odôvodnil Kaliňák.
Minister chce prísť s riešením v priebehu mesiaca, pričom vraj nie je možné dovoliť si už ďalšie omeškania.
"Odborníci" Smeru v priamom prenose, komentuje Naď
Líder opozičných Demokratov a Kaliňákov predchodca Jaroslav Naď už na sociálnej sieti hovorí o babráctve vládnej koalície.