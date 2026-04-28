Ranný kolaps na cestách: Nehoda na Prístavnom moste a v Prešove komplikuje dopravu, zdržíte sa desiatky minút

BRATISLAVA - Na diaľnici D1 na bratislavskom Prístavnom moste sa smerom na Zlaté piesky zrazili dve autá, ľavý pruh je blokovaný a vodiči sa v tomto úseku zdržia 15 až 20 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Dodáva, že v v opačnom smere dosahuje zdržanie v kolóne na Prístavnom moste približne 15 minút. V kolóne sa posúvajú aj tí, ktorí smerujú z Čadce do Žiliny, zdržanie dosahuje asi polhodinu. Na vjazde do Žiliny z Rajca je potrebné podľa Zelenej vlny rátať s 15-minútovým zdržaním.
V rannej špičke sa tvoria kolóny aj pri vjazde do východoslovenských metropol. Stellacentrum informuje, že v úseku Kapušany - Prešov dosahuje zdržanie do 15 minút, v úseku Košice - Pereš 20 minút. Zdržanie a kolónu spôsobuje aj nehoda, ktorá sa stala v Prešove na Košickej smerom do centra. „Zrazili sa tam dve autá, zdržíte sa desať minút,“ spresňuje vo svojom spravodajstve na webe Stellacentrum.