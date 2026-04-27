Poslanci zasadli: Deň začali návrhom k voľbe zo zahraničia, úvodné slovo má Gašpar

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali pondelkové rokovanie 49. schôdze návrhom zmien pri voľbe zo zahraničia. Je v prvom čítaní. Stoja za ním poslanci za koaličný Smer-SD.
V predstavovaní novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva pokračuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Svoje vystúpenie s úvodným slovom začal ešte v piatok (24. 4.), no nedokončil ho. Počas neho totiž došlo k vykázaniu šéfky klubu opozičného PS Zuzany Mesterovej. Vykázal ju predsedajúci Andrej Danko (SNS). Argumentoval, že poslankyňa mala pri sebe hárky s podpismi pod petíciu proti obmedzeniu volieb zo zahraničia, ktorú spustilo PS, ktoré chcela využiť počas svojho prednesu. Išlo podľa neho o propagačné materiály PS. Dodal, že Mesterová tiež rušila vystúpenie Gašpara. Poslankyňa sa s rozhodnutím Danka nestotožnila. Hovorila o obmedzovaní slobody slova a avizovala, že sa obráti na Ústavný súd SR.
Gašpar sa k piatkovému dianiu v parlamente vo svojom úvodnom slove vrátil. Zopakoval, že opozícia mu v piatok znemožnila vystúpenie dokončiť. Išlo podľa neho o porušenie jeho ústavného práva. Kritizoval aj argumentáciu Mesterovej, ktorá podľa neho tvrdila, že ona je tá poškodená. Poukázal pri tom na to, že mala porušiť rokovací poriadok. „Keďže došlo k porušeniu rokovacieho poriadku, tak sa domnievam, že vy nie ste tá obeť a poškodená, ktorá nemohla vystúpiť, ale, naopak, ja som mal znemožnené právo pokračovať,“ okomentoval.
K porušovaniu rokovacieho poriadku zo strany PS podľa neho dochádza aj v pondelok. Poukázal pri tom na to, že do rokovacej sály sa nesmú nosiť materiály propagujúce politickú stranu alebo hnutie. „Keďže má ísť o petičné hárky hnutia PS, tak si myslím, že to presne zodpovedá tejto definícii,“ podotkol. V pondelok parlament o prebratých návrhoch hlasovať nebude. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v utorok (28. 4.).
Do rozpravy o návrhu k voľbe zo zahraničia sa prihlásilo 34 rečníkov
V Národnej rade (NR) SR sa v pondelok ráno začala diskusia o návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia. Písomne sa do nej prihlásilo 34 rečníkov, z toho štyria za klub. Následne sa do rozpravy bude dať prihlásiť aj ústne. V prípade, že je poslanec prihlásený za klub, má na svoje vystúpenie 30 minút, inak môže rečniť 20 minút.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v prvom čítaní. Stoja za ňou poslanci za koaličný Smer-SD. Novela upravuje okrem iného voľbu zo zahraničia. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.