Fico reaguje na znížený rating: Opozícia sa teší z nepodstatných správ, financie štátu sú v poriadku

BRATISLAVA - Zníženie ratingu Slovenska agentúrou Standard & Poor´s (S&P) sa vzhľadom na vonkajšie aj domáce okolnosti očakávalo a nemá žiadny zásadný vplyv na schopnosť štátu sa financovať. Uviedol to v reakcii premiér Robert Fico (Smer-SD). Kritizoval pritom opozíciu, že sa teší aj z takýchto „nepodstatných negatívnych správ“.
„Vzhľadom na vonkajšie faktory a naše úsilie nájsť vnútorné zdroje na podporu ekonomiky, čo nám prirodzene neumožňuje drasticky znižovať deficit, sme očakávali, že Slovensku môže byť znížený rating, čo sa aj stalo. Toto rozhodnutie nemá žiadny zásadný vplyv na naše vonkajšie financovanie, pretože sme neustále v stabilnom pásme,“ zdôraznil na sociálnej sieti premiér.
Opozícia podľa neho nemôže vládu kritizovať za zdražovanie alebo nezamestnanosť, preto je im na kritiku dobré čokoľvek. „Je smiešne ich sledovať, ako sa dnes pri zníženom ratingu natriasajú od radosti, hoci vedia, že to nemá žiadny zásadný negatívny vplyv na Slovensko. Politiku, čím horšie pre Slovensko, tým lepšie pre nich, majú tak hlboko zakorenenú, že sa tešia zo všetkého, aj z tých nepodstatných negatívnych správ,“ konštatoval Fico. Zároveň pripomenul, že v roku 2023 odovzdali predchádzajúce vlády tej súčasnej najhoršie verejné financie v celej Európskej únii (EÚ).
Ratingová agentúra S&P znížila v piatok (24. 4.) rating Slovenskej republiky o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. Tento krok je podľa opozície potvrdením zlej rozpočtovej politiky súčasnej vlády. Zodpovedný je za to predovšetkým minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), mal by preto vyvodiť zodpovednosť a zo svojej funkcie odstúpiť, uviedli v sobotu v reakcii predstavitelia viacerých opozičných strán. Kamenický kritiku odmietol. Zníženie ratingu S&P bolo podľa neho očakávané, je naďalej v investičnom pásme a stále o jeden stupeň vyšší, ako hodnotenia ďalších dvoch veľkých agentúr Moody´s a Fitch.
Premiér avizuje balík krokov pre aspoň mierne povzbudenie ekonomiky
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) avizuje balík krokov, ktoré by mohli aspoň mierne povzbudiť ekonomiku či znížiť tlak vysokých cien energií na našu konkurencieschopnosť. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti. Vyjadril zároveň nespokojnosť s tým, že na „urgentnú krízu v EÚ nedokáže Európska komisia ponúknuť urgentné celoeurópske riešenia“. Predseda vlády reagoval aj na návrh zákona, ktorý zakazuje voliť zo zahraničia poštou. Deklaroval, že budú trvať na jeho prerokovaní a urobia všetko pre jeho schválenie. Otázky júlového referenda označil za najhlúpejšie v celej histórii moderného Slovenska. Spomenul aj Benešove dekréty, ktoré sú podľa neho nezrušiteľné.