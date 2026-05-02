VIDEO Tisíce ľudí a tvrdé odkazy! Fico odštartoval kampaň v štýle bez zábran! Do psej matere, vyhráme

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Prvomájové oslavy v Bánovciach nad Bebravou neboli len spomienkou na sviatok práce, ale jasným politickým vyhlásením. Premiér Robert Fico pred tisícovým davom „odpálil“ kampaň na voľby v roku 2027 v štýle, ktorý mu je vlastný – bez servítky a s veľkým odhodlaním. Na námestie, kam ľudí zvážali autobusy z celého Slovenska, vyslal jasný odkaz svojim politickým oponentom aj európskym partnerom.
Robert Fico sa na tribúne vrátil k svojej legendárnej hláške. „Do psej matere, vyhráme tie voľby v roku 2027, aj keby ich šľak trafil!“ burácal premiér smerom k davu. Smer podľa jeho slov odmieta, aby krajinu dostala do rúk „kaviareň“, ktorú označil za zoskupenie príživníkov a ľudí, ktorí „milujú vojnu“.
Premiér si neodpustil ani kritiku súčasného fenoménu sociálnych sietí. Podľa Fica spoločnosť potrebuje návrat k úcte k manuálnej práci. „Nemôže byť každý influencer a škeriť sa do kamery. Potrebujeme ľudí, ktorí budú niečo robiť,“ vyhlásil. Zdôraznil, že práve ľudia na stavbách či diaľniciach sú tými, ktorí tvoria skutočné národné bohatstvo a štát si ich musí vážiť.
Sľuby zamestnancom
Fico pred voličmi nezostal len pri kritike, vytiahol aj silné sociálne karty. Sľúbil, že vláda neurobí žiadne kroky, ktoré by ohrozili zamestnancov a ich práva. Ako jednu z priorít vytýčil opätovné zakotvenie dôchodkového veku priamo do Ústavy SR, čo podľa neho predchádzajúca vládna koalícia neprávom zrušila. „Urobíme všetko pre to, aby sme to vrátili späť,“ prisľúbil.
Pozornosť si vyslúžil aj jeho pohľad na zahraničnú politiku a bezpečnosť. Premiér otvorene kritizoval stav v Európskej únii a varoval pred stratou bezpečnosti. Prvý májový deň je podľa jeho slov spojený aj s mierom. Vyzval ľudí, aby nepovažovali za samozrejmosť, že sa ráno zobudia a majú teplú vodu, môžu si kúpiť potraviny či pohonné látky. „Neberme ako samozrejmé, že sme bezpečnou krajinou. Skúste sa ísť prejsť večer v Bruseli po meste - neodporúčam. Slovensko je mierovou a bezpečnou krajinou a musíme si tieto dve základné charakteristiky udržať za každú cenu,“ zdôraznil premiér.
Pri príležitosti 22. výročia vstupu Slovenska do EÚ Fico dodal, že Únia je v hlbokej kríze. „Budeme súčasťou zmien, ktoré sa cez EÚ prevalia, len vtedy, ak budeme robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany,“ uzavrel svoje vystúpenie v Bánovciach.