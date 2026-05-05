Spor o zákon o obecnej polícii: PS kritizuje návrh SNS a vyzýva prezidenta na veto

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS kritizuje schválenú úpravu koaličnej SNS, podľa ktorej sa bude môcť príslušníkom obecnej polície stať výlučne občan SR. Myslí si, že je v rozpore s Ústavou SR aj právom Európskej únie (EÚ). Vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby novelu zákona o obecnej polícii vetoval. Je tiež pripravené obrátiť sa na Ústavný súd (ÚS) SR.
„Keďže návrh SNS je v rozpore s antidiskriminačným ustanovením ústavy a neexistuje naň dôvod, vyzývame prezidenta Pellegriniho, aby zákon vetoval. V prípade, ak zákon nebude vetovaný alebo veto bude prelomené, sme pripravení zákon podať na Ústavný súd, aby posúdil jeho súlad s Ústavou SR,“ skonštatovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková (PS).
Novela je podľa PS tiež v rozpore s európskym právom. Zuzana Števulová (PS) pritom poukázala na voľný pohyb pracovných síl, tovaru a služieb. „Príslušníkom obecnej polície sa nebude môcť stať napríklad ani český občan, ktorý dlhodobo žije na Slovensku. Cudzinci s trvalým pobytom pritom majú pasívne aj aktívne volebné právo v komunálnych voľbách. Naďalej budú môcť byť obecnými poslancami, ale nie členmi obecnej polície. To popiera akúkoľvek logiku a zdravý rozum,“ podotkla.
Poslankyne za PS zároveň poznamenali, že o takúto úpravu nestoja ani obce. Zároveň poukázali na to, že sa neznamenal prípad problémov, ktoré by spôsobovala možnosť zamestnať ľudí s iným štátnym občianstvom v obecnej polícii. „Predkladatelia sami popreli zmysel tohto návrhu zákona. Podľa nich v obecnej polícii môžu zotrvať cudzinci, ktorí v nej pôsobia už dnes, ako aj tí, ktorí sa v nej zamestnajú do konca roka 2026. Cudzinci v obecnej polícii sú teda očividne aj podľa predkladateľov v poriadku. Zároveň to vytvára diskriminačné nastavenie, keď sa cudzinci v rovnakej situácii budú môcť ešte v decembri 2026 v obecnej polícii zamestnať, ale v januári 2027 už nie,“ dodala Plaváková.
Kancelária prezidenta SR reagovala, že Pellegrini sa so schváleným znením zákona dôkladne oboznámi a v ústavnej lehote o ňom rozhodne.
Parlament v utorok schválil novelu zákona o obecnej polícii z dielne koaličnej SNS. Podľa nej sa príslušníkom obecnej polície bude môcť stať výlučne štátny občan SR. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027. Pri príslušníkoch obecnej polície, ktorí nie sú občania SR a budú k 31. decembru 2026 v pracovnom pomere k obci, sa bude podmienka štátneho občianstva považovať za splnenú. Podpredseda NR SR a líder SNS Andrej Danko schválenie návrhu v parlamente privítal. Označil za prirodzené, aby obecná polícia bola v rukách tých, ktorí sú štátnymi občanmi.