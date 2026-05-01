Fico si vyskúšal nočnú v pekárni: Rázne slová o minimálnej mzde! TAKTO zmenu zvládol

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy. Skonštatoval to vo štvrtok večer predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) pred nástupom na nočnú zmenu v pekárni v Bánovciach nad Bebravou. Pripomenul, že rast minimálnej mzdy súčasne znamená aj rast príplatkov za prácu v noci a za prácu počas štátnych sviatkov.
Fico pripomenul, že Slovensko je naďalej krajina, kde nočná práca a nadčasy sú pomerne rozšírené. Odmena za prácu v noci preto podľa jeho slov musí zodpovedať tejto náročnej práci. „Trváme na razantnom zvyšovaní minimálnej mzdy. Hovorím o minimálnej mzde preto, lebo rast minimálnej mzdy súčasne znamená aj rast príplatkov za prácu v noci, za prácu počas štátnych sviatkov,“ uviedol.
Minimálna mzda na Slovensku by mala predstavovať 60 percent z priemerného zárobku v národnom hospodárstve. „Vo všeobecnosti platí, že nočná práca je hodnotená tak, že okrem normálnej sadzby zamestnanec ešte dostane 40 percent z hodinovej sadzby minimálnej mzdy, čo sú v priemere približne dve eurá,“ povedal premiér a doplnil, že minimálna mzda na rok 2026 je stanovená na 915 eur. „Chceme, aby sme čo najrýchlejšie dosiahli hranicu 1000 eur,“ podotkol. Predseda vlády sa vyjadril aj k štvordňovému pracovnému týždňu. Podľa jeho slov je jeho fanúšikom, no takéto riešenia sa musia robiť na celoeurópskej úrovni.
Petrík ho skritizovala
Opozičná poslankyňa Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Simona Petrík na Ficovu nočnú zmenu reagovala, že základnou úlohou premiéra nie je „šaškovať“ jednu noc v pekárni, ale dbať na to, aby ľudia na Slovensku mali kde pracovať. „Aby nerobili za almužnu, ale mohli zo svojich výplat aj dôstojne žiť. Tu sa ale deje presne pravý opak. Robert Fico a jeho vláda by mali chrániť pracovné miesta a pomáhať vytvárať ďalšie. V oboch týchto úlohách fatálne zlyhali,“ uviedla. Fico odmietol kritiku opozície. Zopakoval, že na Slovensku je historicky najnižšia nezamestnanosť, 130.000 voľných pracovných miest a robia tu aj pracovníci zo zahraničia. Spomenul, že vláda rieši ďalších investorov.