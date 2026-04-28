Riaditeľka školy v Nitre končí: Odstúpila po kauze obvinenej pedagogičky a verejnom tlaku

NITRA - Riaditeľka Základnej školy Benkova v Nitre Eva Berešová odstúpila zo svojej funkcie. Urobila tak po vzájomnej dohode s vedením mesta, ktoré je zriaďovateľom školy. Rozhodnutiu predchádzalo zverejnenie informácie, že na škole pracovala pedagogička, bývalá učiteľka, ktorá je obvinená zo zločinu sexuálneho zneužívania. „Toto rozhodnutie vnímam ako snahu upokojiť situáciu a ochrániť školu pred ďalším tlakom, ktorý sa môže dotknúť detí,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas.
Pedagogička s obvinením
Obvinená pedagogička v minulosti pracovala ako učiteľka na jednej zo základných škôl v okrese Nitra. V septembri minulého roka bola obvinená zo zločinu sexuálneho zneužívania maloletej školáčky. Zo školy odišla, od začiatku tohto školského roka sa zamestnala ako vychovávateľka a pedagogická asistentka na Základnej škole Benkova v Nitre. Podľa vyjadrenia mesta ukončila pracovný pomer na škole v piatok 24. apríla.
Berešová skonštatovala, že svoje odstúpenie z postu riaditeľky považuje za správne najmä s ohľadom na deti, rodičov a kolegov. „V posledných dňoch vnímam silný verejný a mediálny tlak. Nielen deti a rodičia, ale aj zamestnanci si zaslúžia pokojné prostredie bez obáv, napätia a ohovárania na sociálnych sieťach. Napriek tomu, že som neporušila žiadny zákon, rozhodla som sa urobiť krok, ktorý by mal situáciu upokojiť,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie.
Podľa mesta neboli evidované žiadne problémy
Primátor opakovane zdôraznil, že na základe všetkých dostupných informácií nebol počas pôsobenia obvinenej pedagogičky na škole zaznamenaný žiadny incident, podnet ani situácia, ktorá by naznačovala ohrozenie detí. „Škola dlhodobo systematicky pracuje na vytváraní bezpečného prostredia. Funguje tu školský podporný tím, školská psychologička aj koordinátor prevencie. Realizujú sa pravidelné programy zamerané na šikanovanie, kyberšikanovanie, duševné zdravie a bezpečné správanie,“ povedal Hattas.
Primátor v pondelok (27. 4.) zvolal pracovné stretnutie, na ktorom situáciu podrobne konzultoval. Prípad riešil aj priamo na škole spolu s kompetentnými vrátane podporného tímu v zložení koordinátorky tímu, psychologičky, špeciálnej pedagogičky a koordinátorky pre šikanu a prevenciu. Zároveň bol prípad preverovaný aj z právneho hľadiska na základe dostupných informácií.