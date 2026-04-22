Tragická dopravná nehoda v Prešove: O život prišiel 48-ročný chodec, pomôcť sa mu už nedalo!

PREŠOV - V utorok krátko pred polnocou došlo v Prešove k ťažkej dopravnej nehode, ktorá stála život 48-ročného muža.
K nehode došlo 21.4. 2026 po 23. hodine v Prešove na ulici Petrovianskej v smere na Košice. "V neosvetlenom úseku cesty 23-ročný poľský vodič kamiónu narazil do 48-ročného chodca, ktorý kráčal v protismere bez reflexných prvkov," ozrejmila polícia.
Chodec utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol. Prítomnosť alkoholu u neho zatiaľ nebola potvrdená. Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, aj screeningovému testu na omamné a psychotropné látky, oba s negatívnym výsledkom.
"Poverený príslušník ODI OR PZ v Prešove začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Prípad je v štádiu vyšetrovania a vykonávajú sa ďalšie procesné úkony," dodala polícia.