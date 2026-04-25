Desivá nehoda tesne za hranicami: O život prišiel len 26-ročný SLOVÁK, polícia objavila aj ďalšie slovenské auto!

BIAŁKA TATRZAŃSKA – Tragická dopravná nehoda v Poľsku aktuálne otriasa Slovenskom. V obci neďaleko hraníc prišiel o život len 26-ročný občan Slovenska. Okolnosti nehody sú zatiaľ nejasné a vyšetrovanie naberá širší rozmer. Navyše sa ukazuje, že len neďaleko nehody zadržali plné auto ďalších Slovákov.
K nešťastiu došlo v piatok (24. apríla) večer približne o 21:20 hodine na ceste číslo 49 v obci Białka Tatrzańska. Polícia v Zakopanom o tom informuje na svojom webe. Podľa poľskej polície vodič osobného auta Ford Mondeo z doposiaľ nezistených príčin stratil kontrolu nad vozidlom, zišiel z cesty a vo vysokej rýchlosti narazil do betónového priepustu.
Zomrel len 26-ročný Slovák, v aute s ním bola aj mladšia žena
Následky boli fatálne. "26-ročný občan Slovenska utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a zomrel priamo na mieste," uviedli policajti. V aute s ním cestovala 24-ročná žena, ktorú museli z vraku vyslobodzovať hasiči pomocou špeciálnej techniky. S viacerými zraneniami ju previezli do nemocnice.
Nehoda si vyžiadala rozsiahly zásah záchranných zložiek a cesta bola na dlhé hodiny úplne uzavretá. Polícia odkláňala dopravu na obchádzkové trasy.
Ďalšie auto so slovenskými značkami so štyrmi Slovákmi
Prípad však nabral ďalší rozmer. Vyšetrovatelia totiž neďaleko miesta nehody objavili aj druhé vozidlo – Ford Fiesta so slovenskými evidenčnými číslami. V ňom sa viezli štyria mladí Slováci, ktorých polícia zadržala a podrobuje ich ďalším úkonom. Zatiaľ nie je jasné, či mali s nehodou priamu súvislosť.
Na mieste zasahoval aj prokurátor, kriminalistický technik a znalec z odboru dopravy. Policajti zabezpečili stopy, zaistili vozidlá na expertízu a preverujú kamerové záznamy z okolitých budov. Vypočuli tiež svedkov.
Vyšetrovanie tragédie pokračuje a poľská prokuratúra spolu s políciou zisťuje všetky okolnosti nehody, ktorá si vyžiadala život mladého Slováka.