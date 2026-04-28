Obrovská tragédia: Auto v protismere na diaľnici! Štyria mŕtvi mladí ľudia

BELEHRAD - Tragická nehoda na diaľnici v Srbsku si vyžiadala štyri obete. Mladý vodič mal vo veľkej rýchlosti jazdiť v protismere a čelne narazil do auta s mladými ľuďmi smerujúcimi do Slovinska.
Tragédia na diaľnici medzi Šabac a Ruma otriasla Srbskom. Po čelnej zrážke dvoch áut prišli o život štyria ľudia a ďalší mladík bojuje o život v nemocnici.
K nehode došlo v pondelok popoludní približne o 13. hodine.
Išiel v protismere vysokou rýchlosťou
Podľa informácií portálu Blic mal 24-ročný vodič Fordu jazdiť po diaľnici v protismere rýchlosťou okolo 130 kilometrov za hodinu.
Následne čelne narazil do Volkswagenu Golf, v ktorom cestovali mladí ľudia smerujúci do Slovinsko.
Na mieste zahynul vodič Fordu aj dvaja pasažieri z druhého auta. Vodič Golfu utrpel vážne zranenia a lekári sa ho ešte snažili zachrániť, no neskôr v nemocnici zomrel.
Počet obetí tak stúpol na štyri.
Mladík bojuje o život
Ďalší pasažier z Golfu, 22-ročný muž, utrpel ťažké zranenia. Záchranári ho previezli do nemocnice v Belehrade, kde zostáva v kritickom stave.
Podľa neoficiálnych informácií cestujúci využili zdieľanú jazdu a smerovali do Slovinska.
Varovanie prišlo krátko pred nehodou
Tesne pred tragédiou sa v miestnej skupine na sociálnych sieťach objavilo varovanie pred autom jazdiacim v protismere.
„Diaľnica pri Šabci smerom na Rumu, muž ide v protismere 130-kou, dávajte si pozor! Tmavosivý Ford,“ stálo v správe.
Krátko nato došlo k smrteľnej zrážke.
Diaľnicu uzavreli
Po nehode polícia dočasne zastavila dopravu v smere na Rumu. Na mieste zasahovali záchranári, hasiči aj policajné hliadky.
Príčiny tragédie vyšetrujú úrady.