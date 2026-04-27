Nehoda štvorkolky na Sekaninách: Zasahovali aj leteckí záchranári, vodič sa zranil

LEHOTA POD VTÁČNIKOM - Nehoda štvorkolky v sobotu (25. 4.) večer v lokalite Sekaniny nad Lehotou pod Vtáčnikom v okrese Prievidza si vyžiadala zranenie vodiča. Pri udalosti zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), miestni dobrovoľní hasiči i leteckí záchranári. Informovalo o tom v pondelok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.
„Príslušníci HaZZ po príchode na miesto udalosti poskytli zranenej osobe predlekársku prvú pomoc, zabezpečili jej fixáciu a transportovali ju z ťažko dostupného terénu - najskôr pešo a následne pomocou štvorkolky k miestu zlanenia lekárky z Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS),“ uviedol HaZZ.
Po prevzatí pacienta lekárka VZZS podľa neho pokračovala v odbornej zdravotnej starostlivosti. Následne zranenú osobu za asistencie zasahujúcich zložiek transportovali k miestu pristátia vrtuľníka VZZS, odkiaľ ju letecky previezli do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie ošetrenie. „Takéto zásahy potvrdzujú, že efektívna spolupráca, profesionalita a pripravenosť všetkých zložiek sú kľúčové pri záchrane ľudských životov,“ skonštatoval HaZZ.