Veľká ZMENA pri platení: Ak vám obchodník neumožní zaplatiť kartou, môže dostať pokutu až 40-tisíc eur!

BRATISLAVA – Už od 1. mája tohto roka vstupuje do platnosti prelomová zmena, ktorá poteší milióny zákazníkov, no mnohým podnikateľom spôsobí vrásky na čele. Každý predávajúci bude musieť povinne akceptovať bezhotovostné platby. Či už pôjde o kaviareň, kaderníctvo alebo stánok na trhu, ak vám neumožnia zaplatiť kartou alebo mobilom, riskujú likvidačné pokuty, ktoré môžu dosiahnuť až desiatky tisíc eur!

Doteraz ste sa v mnohých prevádzkach stretli s nápisom „platba kartou nie je možná“ alebo „terminál je v poruche“. Tomu je od mája koniec. Každý, kto predáva tovar alebo poskytuje služby, bude musieť umožniť zákazníkovi zaplatiť bezhotovostne. Táto povinnosť sa týka každej sumy presahujúcej 1 euro a platí všade tam, kde je dostupný mobilný signál.

Podľa odborníka na dane zo spoločnosti Grant Thornton, Vernera Hakoša, však obchodníci nemusia nutne kupovať drahé terminály. Zákon totiž ako plnohodnotnú náhradu uznáva aj QR platby. Pre malých živnostníkov je to cesta, ako ušetriť na poplatkoch bankám, ktoré si pri termináloch sťahujú percentá z každej vašej platby.

Likvidačné pokuty a okamžité tresty

Ak by predávajúci neumožnil niekomu platiť bezhotovostne, riskuje sankciu až do 40-tisíc eur a zákaz činnosti predaja tovaru alebo služby. Odborník upozornil, že pokuty sú podľa novej legislatívy vysoké, splatné v krátkej lehote a odvolanie nemá odkladný účinok. V praxi to teda znamená okamžitý finančný vplyv na predávajúceho, a to aj pri formálnych pochybeniach.

Výhovorky na poruchu pokladnice už pred daňovákmi neobstoja tak ľahko ako kedysi. Po novom musí predajca poruchu nahlásiť priamo Finančnej správe cez predpísaný formulár. Kým pokladnicu neopravia, musí predajca vypisovať papierové paragóny – jeden originál pre vás a kópiu pre seba. Finančná správa avizuje, že sa na kontroly nahlasovania porúch zameria oveľa prísnejšie než doteraz.

Koniec papierových bločkov?

Zmeny sa dotkli aj systému eKasa. Od začiatku roka 2026 sa povinnosť evidovať tržby rozšírila prakticky na každého, kto opakovane predáva na fixnom mieste. Dobrou správou pre ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov je, že predajcovia už nemusia tlačiť papierové doklady. Ak s tým budete súhlasiť, bloček vám môžu poslať jednoducho na e-mail.

Nový zákon o evidencii tržieb, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2026, rozšíril povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa na všetok predaj tovaru a poskytovanie služieb s definovaným miestom predaja. Zákon namiesto o podnikateľoch hovorí o predávajúcich, za ktorých sa považujú fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce činnosť, ktorá napĺňa znaky podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

