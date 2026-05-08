Zaplatíš kartou? Tak dvojnásobok! Reakcia slovenskej kaviarne na nový zákon spôsobila ROZRUCH

ŽILINA - Nová legislatíva núti všetkých obchodníkov akceptovať bezhotovostné platby, no pre malé prevádzky to znamená výrazné navýšenie nákladov. Žilinská kaviareň preto navýšila ceny a zákazníkom ponúka polovičnú sumu pri platbe v hotovosti. Viacerým Slovákom sa to však nepáči.
Od 1. mája tohto roka musia všetci predávajúci umožniť každému zákazníkovi zaplatiť bezhotovostne. Popri tradičnom platobnom termináli je novou možnosťou aj tzv. QR platba. Povinnosť akceptovať bezhotovostnú platbu sa týka každej platby presahujúcej 1 euro, a to na každom mieste s mobilným signálom. Po novom sa povinnosť viesť elektronickú evidenciu a akceptovať elektronické platby týka prakticky každého poskytovateľa služieb a predajcu tovaru.
Finančná správa zároveň upozorňuje, že obchodníci nesmú za bezhotovostnú platbu účtovať dodatočné poplatky. V prípade technických problémov, napríklad výpadku internetu alebo elektriny, môžu dočasne požadovať platbu v hotovosti. Ak by predávajúci neumožnil niekomu platiť bezhotovostne, riskuje sankciu až do 40-tisíc eur a zákaz činnosti predaja tovaru alebo služby.
Kaviareň zvyšuje ceny, no ponúka za platbu v hotovosti 50-percentnú zľavu
Zmena, ktorá má uľahčiť život zákazníkom, však prináša nové náklady najmä pre malé komunitné prevádzky. Jedna z nich žilinská kaviareň v Lesoparku, ktorá sa rozhodla otvorene vysvetliť, prečo v reakcii na novú povinnosť pristupuje k plošnému zvýšeniu cien.
Prevádzka na sociálnej sieti uviedla, že pre mnohých zákazníkov je dnes prirodzené „pípnuť kartou“, no práve pri malých položkách, ktoré v kaviarni dominujú a často stoja okolo dvoch eur či menej, má forma platby zásadný vplyv na ekonomiku predaja. Bezhotovostné transakcie totiž znamenajú poplatky za terminál, poplatky z každej platby aj vyššie účtovné a administratívne náklady.
Podľa kaviarne môže byť pri takto nízkych cenách spracovanie bezhotovostnej platby drahšie než samotná marža. „Ak by väčšina zákazníkov platila kartou práve tieto malé položky, predaj by bol nerentabilný,“ vysvetľuje tím prevádzky. Aby dokázali pokryť nové náklady a udržať kaviareň v chode, rozhodli sa preto ceny navýšiť.
Zároveň však ponúkajú zákazníkom možnosť, ako si výslednú cenu znížiť. Pri platbe v hotovosti, ktorá pre prevádzku neznamená žiadne dodatočné poplatky, bude možné zaplatiť polovičnú cenu. Kaviareň zdôrazňuje, že nejde o trest ani nátlak, ale o transparentnú reakciu na realitu, ktorej čelia malé lokálne podniky. „Ďakujeme, že nás chápete a že spolu s nami udržiavate Lesopark ako miesto, ktoré má zmysel,“ odkazuje tím kaviarne svojim zákazníkom.
Búrlivá reakcia ľudí, čo na to právnik a SOI?
Pod príspevkom sa rozprúdila búrlivá debata a mnohých toto rozhodnutie pobúrilo. "Keď si zabudnem peňaženku alebo, nedajbože, nebudem mať v dnešnej dobe pri sebe hotovosť, zaplatím 2-krát toľko?" pýta sa jeden Slovák. Katarína uviedla, že z výšky cien v kaviarni zostala s ďalšími ľuďmi, s ktorými čakala v podniku v rade, zhrozená.
Pán Štefan sa ozval, že toto opatrenie nie je v súlade so zákonom a pripomína, že podľa platnej slovenskej aj európskej legislatívy obchodník nesmie účtovať žiadny poplatok navyše za bezhotovostnú platbu. Žilinský podnik však namieta, že majú voľnú tvorbu cien. "Každý má možnosť sa rozhodnúť, či zaplatí plnú nami stanovenú cenu tovaru pri platbe QR kódom; či využije možnosť 50% zľavy pri platbe v hotovosti alebo odíde bez nákupu. Každého budeme plne rešpektovať," zareagovala kaviareň, ktorej kroky niektorí Slováci schvaľujú.
Téme sa venoval aj portál Aktuality.sk, ktorý upozornil, že podobný model môže byť na hrane zákona. Oslovený advokát pre portál uviedol, že plošné zvýšenie cien s následnou výraznou zľavou pri platbe v hotovosti môže byť z právneho hľadiska problematické a potenciálne neudržateľné. Na druhej strane Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) potvrdila, že poskytovanie zľavy pri platbe v hotovosti nie je výslovne zakázané zákonom o ochrane spotrebiteľa ani inými súvisiacimi predpismi.