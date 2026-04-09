Podnikatelia odkladajú zavedenie bezhotovostných platieb na poslednú chvíľu. Máme pre nich riešenie

Nová legislatívna povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu priniesla na slovenský trh výrazné oživenie. Koncom roka 2025 sa táto povinnosť týkala približne 117-tisíc podnikateľov. Spoločnosť Global Payments (GP) ako líder na trhu platobných riešení vníma, že téma medzi živnostníkmi a firmami silno rezonuje, vyvoláva množstvo otázok a zároveň urýchľuje ich rozhodovanie o digitalizácii podnikania.

Záujem o bezhotovostné riešenia od jesene prudko rastie

Od októbra 2025 záujem slovenských podnikateľov o tému bezhotovostných platieb citeľne stúpol. Vyhľadávanie kľúčových výrazov ako „bezhotovostné platby“, „zákon o elektronických registračných pokladniciach“ či „zákon o evidencii tržieb“ vzrástlo na Slovensku viac ako päťnásobne.

Rovnaký trend potvrdzujú aj interné dáta spoločnosti Global Payments.

“Návštevnosť našich webových stránok od začiatku roka medziročne vzrástla päťnásobne, pričom až tretina všetkých návštev smeruje na edukačnú stránku venovanú bezhotovostným platbám. Za obdobie od októbra 2025 do februára 2026 zároveň stúpol celkový počet dopytov o služby o 109 % a online dopyty dokonca o 337 %. Počet nových klientov za rovnaké obdobie vzrástol o viac ako 50 % a zároveň evidujeme vysoký počet rozpracovaných obchodných rokovaní,” povedal Michal Kitko, Country Manager spoločnosti Global Payments Slovensko.

Až 40 % podnikateľov stále čaká

Napriek rastúcemu záujmu značná časť trhu stále odkladá rozhodnutie na poslednú chvíľu.

Citeľný pokles záujmu nastal bezprostredne po oznámení Finančnej správy o odložení účinnosti po 13. februári 2026. Výrazným signálom je aj zmena v správaní klientov: medzi tromi najčastejšími dôvodmi, prečo ešte neuzatvorili spoluprácu, sa po novom objavil argument, že chcú byť kontaktovaní neskôr. V rovnakom období minulého roka sa pritom tento dôvod neobjavoval ani v prvej desiatke. Ukazuje sa tak, že mnohí podnikatelia stále vyčkávajú na poslednú chvíľu, na finálnu podobu pravidiel alebo na najvýhodnejšiu ponuku. 

Tento trend potvrdzujú aj dáta z call centra Global Payments. Podnikatelia o novej povinnosti už vedia – od októbra sa téma výrazne objavuje v médiách a operátori sa prakticky nestretávajú s ľuďmi, ktorí by o nej vôbec nepočuli. Napriek tomu mnohí stále váhajú, najmä pre obavy z poplatkov za bezhotovostné platby.

“Ak vychádzame z našich skúseností, tak približne 60 % podnikateľov si už nejaké riešenie zabezpečilo, no 40 % stále čaká. Najčastejšie ide o menších podnikateľov, napríklad autoservisy, rôzni opravári a servisní technici, kaderníctva či kozmetické služby, ktorí sa snažia splnenie povinnosti čo najviac oddialiť alebo hľadajú len formálnu cestu, ako zákonu vyhovieť, bez toho, aby bezhotovostné platby reálne aktívne využívali,” dodáva Michal Kitko.

Kde je prijímanie bezhotovostných platieb stále najslabšie

Hoci záujem rastie, slovenský trh má stále výrazné medzery. Bezhotovostne sa na Slovensku stále nedá platiť najmä na trhoch a v bazároch, u lekárov a v niektorých zdravotníckych zariadeniach. Práve tieto segmenty patria medzi tie, ktoré platobné karty prijímajú najmenej.

Výzvou pri adaptácii na nový zákon sú aj taxikári a súkromní dopravcovia, služby salónov krásy – najmä kaderníctva a holičstvá – a lokálni remeselníci, napríklad inštalatéri či opravári. Všetky tieto profesie sa budú musieť novej povinnosti prispôsobiť.

Global Payments spúšťa garantované QR platby na všetkých podporovaných termináloch

Spoločnosť zároveň reaguje na to, čo podnikatelia v súčasnosti potrebujú najviac – jednoduchosť a spoľahlivosť. Už dnes ponúka platby kartou na platobných termináloch a platobný terminál v mobile. Navyše Global Payments od 9. apríla 2026 spúšťa na Slovensku garantované QR platby aj pre platobné terminály. Na všetkých termináloch GP, ktoré túto platobnú metódu podporujú (terminály so systémom Android), tak bude môcť podnikateľ okrem platby kartou prijať aj platbu z účtu zákazníka. Terminál pohodlne na displeji vygeneruje jedinečný QR kód pre každú platbu, ktorý si zákazník načíta a zaplatí.

Pre podnikateľov, ktorí už používajú platobné terminály Global Payments podporujúce tento typ platby, bude stačiť počkať na najbližšiu aktualizáciu zariadenia. Pre nových klientov budú QR platby automaticky súčasťou platobných metód na termináli. Cena za platbu cez QR kód vygenerovaný na klasickom termináli je 0,59 % + 0,09 € z transakcie, takže nižšia, ako býva pri platbe kartou. Stále pritom platí, že noví klienti, neplatia 12 mesiacov poplatok za terminál.

Aký je rozdiel medzi garantovanými QR platbami od GP a štátom vytvorenej notifikačnej služby?

Podnikatelia sa pri výbere riešenia prirodzene zaujímajú o rozdiely medzi komerčnými a štátnymi možnosťami. Garantované QR platby od Global Payments podľa spoločnosti prinášajú oproti štátnym QR platbám cez Notifikátor okamžitých platieb (NOP) viacero zásadných výhod.

Jednoduchšie účtovníctvo
Global Payments posiela peniaze na účet obchodníka už na druhý deň v jednej prehľadnej súhrnnej platbe očistenej od poplatkov. Pri štátnom systéme NOP prichádzajú na účet jednotlivé platby samostatne, čo môže znamenať drahšie účtovníctvo a zložitejšie manuálne párovanie, prípadne aj vyššie náklady, ak podnikateľ platí svojej banke za každú prichádzajúcu platbu.

Jednoduché zriadenie bez úradov
Riešenie od GP si nevyžaduje integráciu na Finančnú správu ani zasielanie žiadostí o dohodu o spolupráci. Funguje automaticky, okamžite a bez potreby dokúpenia nového hardvéru alebo napojenia na registračnú pokladnicu.

Praktické fungovanie pre každodennú prevádzku
Platby môžu prijímať aj zamestnanci podnikateľa a zariadenie funguje pre zákazníka bez ohľadu na to, akú má banku alebo či ide o cudzinca, keďže v tom istom zariadení má okamžite k dispozícii aj alternatívu platby kartou.

Podpora a spoľahlivosť
Súčasťou služby je technická podpora so živým človekom 24 hodín denne, 7 dní v týždni a tiež možnosť jednoducho vykonať storno alebo opravu transakcie, čo riešenie cez NOP neponúka.

Všetky tieto výhody sa vzťahujú aj na platby kartou.

Nejasnosti spôsobujú na trhu zbytočnú paniku

S blížiacim sa termínom rastie aj počet otázok, s ktorými sa podnikatelia obracajú na zákaznícke linky. Medzi najčastejšie patria:

  • Ako si mám vybaviť povinné QR platby? Kde a ako sa vybavuje štátny QR kód?
  • Musím mať aj QR platby, keď už mám a používam platobný terminál (POS)? Aký je rozdiel medzi QR a POS? Môžem si tie QR platby vypnúť a nechať len karty?
  • Keď mám VRP2 v počítači alebo notebooku, bude mi fungovať štátny QR kód?
  • Musím z každej QR platby zaplatiť štátu transakčnú daň?
  • Aký je rozdiel medzi štátnym QR a GP QR? Prečo má GP poplatok za QR platbu, keď ten štátny QR je zadarmo?

Podľa spoločnosti sa ľudia v legislatíve stále neorientujú, čo spôsobuje na trhu zbytočnú paniku. Najdôležitejšou informáciou pre každého živnostníka a firmu je, že žiadne riešenie QR platieb nie je povinné. Nový zákon iba stanovuje, že od 1. mája 2026 musia podnikatelia zákazníkom umožniť bezhotovostnú platbu za tovar alebo službu nad 1 euro. Je však výhradne na samotnom podnikateľovi, pre aký bezhotovostný spôsob sa rozhodne.

Zákonnú povinnosť si môže splniť rovnako dobre klasickým platobným terminálom na karty, modernou aplikáciou v mobile, napríklad GP tom, garantovanými QR platbami od Global Payments bez byrokracie alebo aj komplikovanejším riešením okamžitých platieb cez NOP.

Rovnako dôležité je aj vysvetlenie k daniam: z prichádzajúcich platieb od zákazníkov sa transakčná daň neplatí; tá sa týka iba odchádzajúcich platieb z účtu podnikateľa.

Global Payments pomáha podnikateľom zorientovať sa

Aby spoločnosť Global Payments uspokojila enormný záujem o informácie a pomohla podnikateľom zorientovať sa v nových požiadavkách, pripravila špeciálne formuláre, prehľadnú webovú stránkuglobalpayments.sk/bezhotovostne-platby a vyhradenú telefónnu linku +421 950 103 818

