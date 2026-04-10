Piatok10. apríl 2026, meniny má Igor, zajtra Július

Novinka v platení! Od mája zaplatíte kartou už aj drobné nákupy od jedného eura

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Spotrebitelia od 1. mája získajú právo zaplatiť za nákup nad jedno euro aj bezhotovostne. V piatok to pripomenula Finančná správa (FS) SR, podľa ktorej majú nové pravidlá zjednodušiť platenie a zvýšiť komfort pri nakupovaní.

Zmena pre malé prevádzky

Nová legislatíva prináša zmenu najmä pre menšie prevádzky, ako sú kaderníctva, ambulancie, trhoviská či servisy, kde doteraz často dominovala hotovosť. Kupujúci si po novom budú môcť vybrať medzi hotovostnou a bezhotovostnou úhradou.

Zákon však neurčuje konkrétnu formu bezhotovostnej platby. Tú si volí predávajúci podľa svojich možností. Môže ísť napríklad o platobný terminál, QR kód alebo okamžitý bankový prevod. Podmienkou je, aby bola dostupná aspoň jedna funkčná forma bezhotovostnej úhrady.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že obchodníci nesmú za bezhotovostnú platbu účtovať dodatočné poplatky. V prípade technických problémov, napríklad výpadku internetu alebo elektriny, môžu dočasne požadovať platbu v hotovosti.

QR platby na vzostupe

Očakáva sa väčšie rozšírenie QR platieb, najmä v menších prevádzkach a na trhoch. FS preto odporúča občanom, aby mali v mobilných zariadeniach aktualizované bankové aplikácie a boli pripravení využívať moderné spôsoby platenia.

Viac o téme: QR kódZmenaFinančná správaBezhotovostné platby
Nahlásiť chybu

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Domáce správy

Ilustračné foto
Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Shutterstock
Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu