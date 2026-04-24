Fico z Cypru poslal ODKAZ zamestnávateľom: Nemôžeme inak, musíme dosiahnuť odloženie povoleniek ETS2!

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Facebook/Robert Fico )
BRATISLAVA - Slovensko bude žiadať odloženie systému emisných povoleniek ETS2 minimálne do roku 2030. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) z neformálneho samitu na Cypre vo videopríhovore, ktorý odznel v piatok na výročnom sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) v Bratislave.

„Pri systéme ETS vláda SR tvrdí, že zavedenie tohto systému prichádza v najnevhodnejší čas a že pri súčasných ekonomických a sociálnych podmienkach budú negatívne dosahy znásobené. Budeme preto žiadať odloženie realizácie systému ETS2 minimálne do roku 2030,“ spresnil premiér.

VIDEO Fico z Cypru poslal odkaz zamestnávateľom:

Fico z Cypru poslal odkaz zamestnávateľom: Musíme dosiahnuť odloženie povoleniek ETS2 (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

„V systéme obchodovania s emisnými povolenkami by mala pokračovať možnosť prideľovania bezplatných emisných povoleniek, a to predovšetkým pre energeticky náročné odvetvia,“ povedal predseda vlády.

Samit podľa neho nepriniesol žiadny posun

Upozornil, že neformálny samit Európskej únie (EÚ) nepriniesol žiadny posun. „Preto som opätovne v mene vlády SR jasne pomenoval, aký mix opatrení potrebujeme. Nie je možné, aby schéma pružnej štátnej pomoci pre veľké firmy zostala viazaná výlučne na možnosti národných rozpočtov. Takýto prístup vytvára obrovské riziko ďalšej ekonomickej nerovnováhy medzi jednotlivými členskými štátmi, keďže niektoré budú môcť poskytnúť významnú pomoc, kým iné možno žiadnu,“ priblížil. „Vyzval som Európsku komisiu, aby preskúmala všetky možnosti ako využiť nevyčerpané európske fondy na podporu priemyslu. Ide o originálnu slovenskú iniciatívu, pre ktorú získavame podporu ďalších členských štátov EÚ,“ doplnil.

Slovensko je podľa neho v paradoxnej situácii - 85 % všetkej vyrobenej elektriny tvorí elektrina bezuhlíková. SR úplne prestala využívať hnedé uhlie. „Sme čistý vývozcom elektriny a máme dobré prepojenia so susedmi. Napriek tomu platíme za elektrinu viac ako 100 eur za megawatthodinu. To nemôže byť odmena pre Slovenky a Slovákov za to, aký progres sme dosiahli v energetickej transformácii. Aj preto som dnes opäť volal po opatreniach na európskej úrovni, ako je ‚dekapling‘, teda oddelenie cenotvorby elektriny od ceny plynu, ako aj vytváranie regionálnych búrz pre obchodovanie s elektrinou zohľadňujúcich národné špecifiká. Burza v Lipsku nie je pre nás žiadne terno,“ dodal premiér.

