Slovenská ropná žaloba na Súdnom dvore EÚ: Rozhodnutie môže prepísať budúce pravidlá

BRATISLAVA - Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie o žalobe Slovenska proti nariadeniu Európskeho parlamentu (EP) a Rady, ktoré upravuje postupné ukončenie dovozu ruského zemného plynu a prípravu ukončenia dovozu ruskej ropy, bude mať vplyv na akékoľvek budúce rozhodovania EP a Rady. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) vo štvrtok povedal, že bude veľmi dôležité a precedentné do budúcnosti, ako v tomto prípade Súdny dvor rozhodne.
Minister tak odpovedal počas Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR poslancovi Ivanovi Hazuchovi (Smer-SD), ktorý sa zaujímal o súčasný stav riešenia ďalšieho postupu vlády v tomto prípade. Minister nechcel prejudikovať rozhodnutie Súdneho dvora, ale uviedol, že táto otázka je veľmi vážna, lebo o nej ešte nerozhodoval. „A bude veľmi dôležité a precedentné do budúcnosti, ako v tomto prípade Súdny dvor rozhodne. Takéto rozhodnutie bude mať dosah na akékoľvek budúce rozhodovania EP a Rady z hľadiska právneho základu, na základe ktorého bude rozhodovať,“ poznamenal Susko.
Akokoľvek Súdny dvor rozhodne, podľa ministra spravodlivosti to bude veľmi dôležité precedentné rozhodnutie pre celé fungovanie EÚ v budúcnosti a hlavne pre možnosť uplatňovania práva veta, ktoré vyplýva z jednotlivých zakladajúcich zmlúv. „Očakávame veľmi netrpezlivo rozhodnutie Súdneho dvora v tejto oblasti a veríme, že máme šance, ale ako rozhodne Súdny dvor, to je samozrejme na nich,“ dodal Susko.